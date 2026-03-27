Evenimente în Bucureşti, în weekendul 28-29 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 28 martie, şi duminică, 29 martie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 28-29 martie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică. De la ora 12.00 se joacă "Închide ochii și ai să vezi mai bine", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, de la ora 14.00 se joacă piesa "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora 16.30 se joacă "Terapie în trei", la Teatrul Roșu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, sau "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Duminică, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Motanul Încălţat", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Pernuța somnoroasă", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 12.00 se joacă piese precum "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Dumbo cel isteț", la Hard Rock Cafe, de la ora 17.00 se joacă "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis, iar de la ora 18.00 se joacă "Povești cu fire", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, sau "American Buffalo", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 28-29 martie

Sâmbătă, de la ora 19.00, Cristian Mandeal susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de trupa Truda, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Damian Drăghici & Brothers, la Sala Palatului, de la ora 20.00, Robert Patai, în JazzBook, de la ora 20.00, Bazaar, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, sau Simion Bogdan Mihai, în 14thLANE, de la ora 21.30.

Duminică, de la ora 19.00, Alexandru Tomescu susţine un recital cameral, la Ateneul Român. Tot duminică avem şi concerte susţinute de Lord of The Lost și Ad Infinitum, în Quantic Pub, de la ora 20.00, David Luca Quintet, în JazzBook, de la ora 20.00, sau Cojo Acustic, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 28-29 martie

Duminică, de la ora 17.00, în Arena de Baschet se joacă meciul de baschet masculin dintre Petrolul Ploieşti şi FC Argeş, iar de la ora 18.00, în Sala Gabriela Szabo se joacă meciul de baschet masculin dintre CSO Voluntari şi SCMU Craiova.

Sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Mihai Viteazul se joacă meciul de volei masculin dintre Steaua Bucureşti şi CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti.

Sâmbătă, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă se joacă meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi echipa daneză Viborg.

Sâmbătă, de la ora 11.00, pe arena de rugby din Ghencea se joacă meciul de rugby dintre Steaua Bucureşti şi Universitatea Cluj, iar pe Stadionul "Parcul Copilului" se joacă meciul de rugby dintre Rugby Club Griviţa şi Sportul Studenţesc.

