Evenimente în Bucureşti, joi 13 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 13 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Soţ de vânzare" se joacă joi, 13 august, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 13 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 13 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 13 august

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De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Soţ de vânzare", în regia lui Marius Gîlea.

Pe lângă Marius Gîlea, în piesa "Soţ de vânzare" mai joacă şi Ana Odagiu sau Maria Radu.

Concerte în Bucureşti, joi 13 august

În Quantic Pub, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de White Mahala. Preţul pentru un bilet la acest concert variază între 65 şi 90 de lei.

De la ora 21.00, în Hard Rock Cafe sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Tiberiu Albu şi Mirel Cumpănaş. Organizatorii dau asigurări că "intrarea este liberă, iar distracţia nelimitată".

Petreceri în Bucureşti, joi 13 august

De la ora 19.00, în nJOY Garden & Club sunteţi aşteptaţi la o petrecere cu "muzică live, improvizație muzicală & open mic".

De la ora 20.00, în Naive are loc o petrecere "Remember Disco Nights", în care atmosfera va fi întreţinută de DJ Valentin Stoica.