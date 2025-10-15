Evenimente în Bucureşti, joi 16 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 16 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 16 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 16 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 16 octombrie

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Don Quijote", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Cloaca", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Azilul de moarte", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Un bărbat şi mai multe femei", la Teatrul de Artă.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Rude pierdute", la Teatrul Evreiesc de Stat, "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, sau "Ghici cine te sună?!", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piesa "Nu vorbim despre asta", la Teatrul Odeon.

Concerte în Bucureşti, joi 16 octombrie

Ştefan Cazacu susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00. Teddy Tudoroiu susţine un concert în Gilda Music Lounge, de la ora 19.30. Tot de la ora 19.30 avem şi un concert susţinut de Stanker în Encore Club.

De la ora 20.00, Bombino susţine un concert în Control Club, în timp ce Vlad Flueraru susţine un concert în Expirat Halele Carol, tot de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 16 octombrie

La ART SAFARI pot fi vizitate expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul", "Young Blood 5.0" sau "I’m lovin’ de 30 de ani".

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

