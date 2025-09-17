Evenimente în Bucureşti, joi 18 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 18 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 18 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 18 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 18 septembrie

De la ora 18.30 se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Fata din curcubeu", la Teatrul de Artă, "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta, "Aici nu moare nimeni niciodată", la Teatrul Metropolis, "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Preșul", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

De la ora 19.30 se joacă "Praf de stele", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Linia solară", la Teatrul Act, şi "O femeie împărțită la doi", la Teatrul Roșu, în timp ce de la ora 20.00 se joacă piesa "Străini în viitor", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, joi 18 septembrie

De la ora 19.00, în Encore Club sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Blood of Angels, Ossyrium şi Necrotic Abyss, iar în Quantic Pub, de la ora 20.00, îi puteţi vedea în concert pe Obscura, Suicidal Angels și Sadist.

Radu Captari susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00, iar Bogdan Simion susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 18 septembrie

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul", "Young Blood 5.0", "Japanese Design Today" sau "Arta de a nu risipi nimic".

De asemenea, la Muzeul Național de Artă Contemporană puteţi vizita, în continuare, expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor", "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

