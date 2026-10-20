Peste 21 de mii de cupluri au divorţat numai anul trecut în România. Căsniciile durează tot mai puţin şi nu doar la noi se întâmplă asta. Acum, întrebarea este: de ce? Ce s-a schimbat în modul în care relaţionăm cu ceilalţi şi de ce nu mai suntem dispuşi să trecem peste dezamăgiri? Răspunsurile vin din poveştile de viaţă ale oamenilor. Despărţirea nu apare brusc, ci se instalează treptat, din micile reproşuri şi lipsa timpului petrecut împreună. Când mai poate fi salvată o căsnicie şi cum ne dăm seama că ne luptăm cu morile de vânt, vedeţi în materialul următor.

Elena, 53 de ani, 26 de ani de căsnicie: Primele semnale ca o căsnicie începe să scârţăie...Când se pierde încrederea, când unul dintre parteneri înșeală..

Ioana, 40 de ani: E greu sa fii pe aceeași lungime de undă.

Reporter: S-a adus vorba de divorț?

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Ioana, 40 de ani: Au existat momente în care ne-am îndepărtat.

Presiunea banilor, grijile zilnice cu copiii și lipsa timpului petrecut împreună pot îndepărta doi oameni fără să-și dea seama. Până într-o zi, când ajung să stea la masă ca doi străini. Nu s-au jignit, nu s-au lovit, poate nici nu s-au trădat, dar nu se mai regăsesc unul în celălalt. Și atunci apare întrebarea: mai poate fi salvată căsnicia?

Rodica, 65 de ani: Se mai poate salva o căsnicie daca este în prag de destrămare?

Reporter: Depinde motivul, părerea mea. Dacă ai fost trădat, mai bine o rupi.

Adevăratul test începe odată cu primele conflicte, când răbdarea se transformă treptat în iritare, dorința de a avea dreptate ajunge să conteze mai mult decât relația în sine, iar fuga de responsabilitate pare cea mai simplă soluție.

Paradoxal, tocmai în astfel de momente avem puterea de a schimba lucrurile, începând cu noi înșine: cu felul în care ne înțelegem propriile reacții și cum alegem să răspundem, fără să-l rănim pe celălalt.

Radu Leca, psiholog: Cât timp vorbim de rușine, mândrie și vinovăție cei doi se vor îndepărta.

Reporter: Putem să salvăm o căsnicie în parg de divorț?

Radu Leca, psiholog: ​Putem să o salvăm dacă intrăm pe egida de compromis.

Mai exact, dacă ambii parteneri îşi dorresc la fel de mult relaţia. Un scenariu tot mai rar întâlnit astăzi, când rata divorţurilor este mai mare decât cea a căsătoriilor. Există şi o explicaţie sociologică pentru asta....

Ciprian Necula, sociolog: Căsătoria, acum 30 de ani, dacă există un divorț, o căsnicie, cei care erau implicați erau blamați de familie, în special femeile, care trebuiau să sufere, să îndure relație de căsătorie. A fost o eroare a istoriei care trebuie modificată. Odată cu liberalizarea femeilor acest impediment este mai puțin prezent.

Costică: Noi nu am avut telefoane. Am avut de unde învăța, de la bătrâni. Am avut rușinea să nu ne certăm, să nu ne despărțim.

Radu Leca, psiholog: Cu ajutorul unui psiholog, duhovnicului, cuplul se va reîntregi, dar la prima ispită lucrurile se vor devia.

Uneori, nu apropierea este soluţia...ci o pauză.

Radu Leca, psiholog: Când vorbim despre o structura emoțională care are legătură: ai auzit ceva, ce? Mă enervează tonul vocii lui! Atunci vorbim de saturație. Și au nevoie de pauză. Avem nevoie de o întoarcere la sine....

În fața altarului, doi oameni își promit loialitate la bine și la greu. Pentru unii, jurămintele își pierd însă sensul în timp, pentru alții rămân literă de lege. Așa a fost pentru Rodica și Costică. Sunt împreună de peste 40 de ani şi nu au luat niciodată în calcul despărțirea.

Rodica, 65 de ani: Discuții, programăm, facem...Nu cum zic eu, nu cum zici tu, cum trebuie. Şi am mers mai departe.

Reporter: Cum să salveze o căsnicie?

Costică, 66 de ani - 42 de căsnicie: ​Să vorbească unul cu altul când au probleme, să nu se dea cocoși și respectul unul față de celălalt.

Reporter: Ce le lipsește tinerilor de astăzi?

Costică, 66 de ani - 42 de căsnicie: Au foarte multe opțiuni.

Există însă și situații în care lucrurile nu mai pot fi reparate. Așa a fost și în cazul Elenei, care a divorțat după 26 de ani de căsnicie, timp în care a încercat să îmbunătățească relația cu soțul ei.

Elena, 53 de ani: Am încercat să mergem la spiholog, el spunea că nu are nimic, că nu are nicio boală. Îmi ajunseseră atâtea abuzuri verbale, fizice, înșelat, trădat. Avea foarte multe vicii. Am aplicat tratementul tăcerii, nu mai vorbeam cu el deloc, mă închideam în camera copilului. Am plecat singură, mi-am căpătat libertatea, a fost o schimbare completă.

Reporter: Cum a reacționat?

Elena, 53 de ani: Foarte agresiv..mi-a zis pleci dar nu te mai întorci. Am schimbat număr de telefon, casă, identitate, tot.

Numai anul trecut, au fost peste 21 de mii de divorturi prin acordul sotilor. Practic, 7 din 10 casnicii nu rezistă. Principalele motive de separare sunt: infidelitatea, nepotrivirea de caracter, violența şi dependentele sau problemele financiare.