Evenimente în Bucureşti, joi 26 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 26 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 26 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 26 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 26 martie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, sau "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piese precum "Un bărbat şi mai multe femei", la Teatrul de Artă, "Lexiconul amar", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Părinți", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Aproape rude", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 26 martie

De la ora 19.00, Jean-Efflam Bavouzet susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, Ana Teodora susţine un concert în True Club.

De la ora 20.00, Andradonna şi Lox Chatterbox susţin un concert în Control Club. De la ora 21.00, Feli susţine un concert în Hard Rock Cafe.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 26 martie

De la ora 17.00, în Sala Dinamo se dispută meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa.

