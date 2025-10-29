Evenimente în Bucureşti, joi 30 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 30 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 30 octombrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 30 octombrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 30 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, cu piesa pentru copii "Fata babei şi fata moşneagului", care se joacă la Teatrul Țăndărică, şi continuă cu o altă piesă pentru copii, "Pinocchio", care se joacă de la ora 18.00, la Teatrul Ion Creangă.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Richard 3", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, "Ceilalți", la Teatrul Masca, "Interesul general", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Anonimul venețian", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Bârfe, zvonuri și minciuni", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Concerte în Bucureşti, joi 30 octombrie

De la ora 19.00, trupa Subcarpaţi susţine un concert la Arenele Romane. Tot de la ora 19.00, Lawrence Foster și Daniel Lozakovich susţin un concert vocal-simfonic la Ateneul Român.

Ovidiu Mihăilescu susţine un concert la Gilda Music Lounge, de la ora 19.30, pe Smiley îl puteţi vedea la Sala Palatului, de la ora 20.00, şi tot de la ora 20.00 avem şi un concert susţinut de trupa Odyssey în The Pub – Universității.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 30 octombrie

Cupa României la fotbal continuă cu meciul dintre Rapid Bucureşti şi CSC Dumbrăviţa. Meciul are loc joi, de la ora 21.00, pe arena din Giuleşti. În prealabil, însă, pe arena din Chiajna, de la ora 15.00, se joacă şi meciul dintre Concordia Chiajna şi AFC Hermannstadt.

În Liga Naţională de handbal feminin, de la ora 17.30, în Sala Apollo, se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi Corona Braşov.

