Evenimente în Bucureşti, joi 6 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 6 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Joi, 6 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 6 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 6 noiembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, când se joacă piesa "Adevărul despre Elodia", la Teatrul Masca. De la ora 19.00 se joacă, printre altele, "Extrem", la FF Theatre, şi "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Matilda și groparii", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Soț de vânzare", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă "O căsnicie liniştită", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 6 noiembrie

Trupa Scarlet Aura susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Constantin Trinks susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Simona Delegeanu susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar trupa Viţa de Vie susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 6 noiembrie

La Art Safari pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul" sau "I’m lovin’ de 30 de ani".

Şi tot la Art Safari puteţi vizita şi "Finding the Right Emotion | Collector’s Choice by Avi Cicirean", "Întoarcere în Mit" sau "Young Blood 5.0".

