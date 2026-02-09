Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini

Un bărbat din judeţul Vâlcea a primit o amendă de peste 13.000 de lei după ce a filmat cum obligă un cal să tracteze nişte greutăţi foarte mari. Poliţiştii s-au autosesizat şi l-au identificat după ce bărbatul a postat imaginile pe TikTok.

În filmul de câteva secunde postat pe reţeaua de socializare se vede cum un cal este legat de o bucată din beton şi îndemnat să o tracteze, animalul împiedicându-se din cauza greutăţii foarte mari.

Poliţiştii de la Protecţia Animalelor s-au autosesizat, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea.

„La data de 09 februarie 2026, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea au aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 13.200 de lei unei persoane de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, domiciliată în judeţul Vâlcea, pentru săvârşirea unor acte de cruzime şi rele tratamente faţă de animale. În urma verificărilor efectuate şi a probatoriului administrat, s-a constatat că bărbatul a încălcat prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, fiind dispuse măsurile legale în consecinţă”, anunţă oficialii instituţiei.

Poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor reamintesc cetăţenilor că actele de cruzime, violenţă sau rele tratamente aplicate animalelor sunt fapte sancţionate de lege, iar sesizarea unor astfel de situaţii poate contribui la prevenirea şi combaterea acestui comportament.

În mai anul trecut, un cal a murit, în timpul unui festival organizat la Sângeorz Băi, după ce a fost pus să tragă un buştean de mari dimensiuni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud deschizând dosar penal care viza infracţiuni de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, şi schingiuirea animalelor.

