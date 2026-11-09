Evenimente în Bucureşti, marţi 10 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 10 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Expoziţia "Prin memorie, mâini și lumi: Traiectorii ale măștilor rituale" poate fi vizitată la Muzeul Naţional al Ţăranului Român - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 10 noiembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 10 noiembrie 2026

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Bug", la Unteatru, "O oră de linişte", la Sala Luceafărul, "Ai, n-ai ... dai!", la Teatrul Elisabeta, sau "Fiecare soț distruge puțin viața soției sale", la Teatrul Metronom.

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De la ora 19.30 se joacă "Moş Nechifor", la Teatrul Act, iar de la ora 20.30 se joacă "Un bărbat aproape complet", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 10 noiembrie 2026

Hatebreed, Life of Agony şi Take No More susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 18.30. Lucian Albu şi Viorela Ciucur susţin un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Belgianul Slow Pilot susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 10 noiembrie 2026

La Teatrul Naţional Bucureşti puteţi vizita expoziţii precum "Arta vieții – Afișul Art Nouveau în Ungaria (1895–1914)" sau "KHER: Între cuvinte și imagini".

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român puteţi vizita expoziţia "Prin memorie, mâini și lumi: Traiectorii ale măștilor rituale".