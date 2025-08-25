Evenimente în Bucureşti, marţi 26 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 26 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 26 august.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 26 august

Seara de teatru începe de la ora 19.00, când se joacă piesa "Un bărbat şi mai multe femei", de Leonid Zorin, la Teatrul de Artă.

De la ora 20.00 se joacă "Povești de familie", de Biljana Sbrlianovici, la Teatrul Nou, şi "Magnolii de oțel", la Teatrul Godot.

Concerte în Bucureşti, marţi 26 august

De la ora 20.00, pe Emeric Imre îl puteţi vedea, într-un concert "Folk Night #ByTheLake", la Berăria H. Accesul este gratuit, dar în principiu trebuie efectuată o rezervare în prealabil.

Tot de la ora 20.00, şi în Paque Bistro & More este o seară pe bază de muzică, dar aici curajoşii sunt invitaţi să-şi încerce norocul într-o seară de karaoke.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 26 august

Dintre expoziţiile săptămânii recomandăm "Frecvența Mann", la Muzeul Național al Literaturii Române, sau "Un minut pentru tine, o viață pentru ei", la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".

De asemenea, mai pot fi vizitate expoziţii precum "România Agfacolor. 1940-1948", la Palatul Suțu, sau "Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea", la ARCUB – Hanul Gabroveni.

