26 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 26 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 26 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 26 octombrie

Pe 26 octombrie 740, un cutremur a cauzat pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale la Constantinopol. Pe 26 octombrie 1497, în lupta de la Codrii Cosminului, armatele moldovene, conduse de Ștefan cel Mare, atacă și înfrâng armata poloneză a lui Ioan Albert al Poloniei. Pe 26 octombrie 1802, în România are loc, la ora 10.55, un cutremur cu o magnitudine de 7,9-8,2 grade pe scara Richter. S-au prăbușit clădiri precum Turnul Colțea, din București, sau Biserica Sfântul Nicolae din Pitești. Pe 26 octombrie 1858, americanul Hamilton E. Smith a brevetat mașina de spălat cu un sistem de circulare a apei reîncălzite. Pe 26 octombrie 1860 a fost inaugurată, în prezența lui Alexandru Ioan Cuza, Universitatea din Iași, cu patru facultăți: Drept, Filosofie, Științe și Teologie.

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Pe 26 octombrie 1905 a fost semnat Tratatul privind separarea Norvegiei de Suedia. Oscar al II-lea, rege al Suediei (1872-1907) și al Norvegiei (1872-1905), a renunțat la coroana Norvegiei. Pe 26 octombrie 1909, pilotul francez Marie Marvingt devine prima femeie care va zbura cu balonul. Va zbura peste Marea Nordului, din Franța în Anglia. Pe 26 octombrie 1916, Brazilia declară război Germaniei și se alătură Triplei Alianțe. Pe 26 octombrie 1944, în Al Doilea Război Mondial are loc una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie. Forțele Aliaților au învins Marina Imperială Japoneză în Bătălia din Golful Leyte, în arhipelagul Filipinelor. Pe 26 octombrie 1979, președintele sud-coreean Park Chung-Hee a fost asasinat de către colaboratorul său, Kim Jae-Kyu, șeful Serviciului Coreean de Informații. Pe 26 octombrie 1987 a fost deschis navigației Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari (ramura nordică a Canalului Dunăre-Marea Neagră). Pe 26 octombrie 1991, sicriul cu osemintele eroului necunoscut a fost din nou reinstalat în Parcul Libertății (Carol), de unde a fost mutat în anul 1957 și dus la Mărășești. Pe 26 octombrie 1994, premierul israelian, Yitzhak Rabin, și cel iordanian, Abdel Salam al-Mujali, au semnat un Tratat de pace în prezența președintelui american, Bill Clinton.

Nașteri pe 26 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 26 octombrie, de la Dosoftei (numele monahal al lui Dimitrie Barila), mare cărturar și mitropolit al Moldovei, născut pe 26 octombrie 1624, sau Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, născut pe 26 octombrie 1673, şi până la politicianul român Barbu Catargiu, născut pe 26 octombrie 1807, sau istoricul şi arheologul român Grigore Tocilescu, născut pe 26 octombrie 1850.

Tot într-o zi de 26 octombrie s-au născut şi personalităţi precum istoricul român Constantin C. Giurescu, născut pe 26 octombrie 1901, compozitorul şi actorul român Vasile Vasilache, născut pe 26 octombrie 1907, politicianul francez François Mitterrand, născut pe 26 octombrie 1916, Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah în Iran, născut pe 26 octombrie 1919, actorul englez Bob Hoskins, născut pe 26 octombrie 1942, politicianul american Hillary Clinton, născut pe 26 octombrie 1947, artista română Corina Chiriac, născută pe 26 octombrie 1949, artistul român Nicolae Furdui Iancu, născut pe 26 octombrie 1955, actorul englez Cary Elwes, născut pe 26 octombrie 1962, sau fotbalistul român Cristian Chivu, născut pe 26 octombrie 1980.

Decese pe 26 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 26 octombrie. Dintre acestea amintim pe Ana de Austria, a patra soție a Regelui Filip al II-lea al Spaniei, decedată pe 26 octombrie 1580, scriitorul grec Nikos Kazantzakis, decedat pe 26 octombrie 1957, Park Chung-hee, general și politician coreean, al 3-lea președinte al Coreei de Sud, decedat pe 26 octombrie 1979, sau Abu Bakr al-Bagdadi, conducător al Statului Islamic din Irak și Levant, decedat pe 26 octombrie 2019.

România i-a pierdut într-o zi de 26 octombrie, printre alţii, pe artistul Fănică Luca, decedat pe 26 octombrie 1968, fotbalistul Nicolae Dobrin, decedat pe 26 octombrie 2007, sau şahistul Mihai Şubă, decedat pe 26 octombrie 2025.