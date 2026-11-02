Evenimente în Bucureşti, marţi 3 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 3 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Uriah Heep susţin un concert marţi, 3 noiembrie, la Arenele Romane din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 3 noiembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 3 noiembrie 2026

Ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa "Strigătul tăcerii", la Teatrul Evreiesc de Stat.

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Repetiţie pentru o lume mai bună", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, "Matca", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Antigona", la Teatrul Griviţa 53. De la ora 20.30, la Teatrul Amzei se joacă piesa "Cina din Surrey".

Concerte în Bucureşti, marţi 3 noiembrie 2026

De la ora 19.00, trupa Cargo susţine un concert în Quantic Pub. Tot de la ora 19.00, Bogdan de la Ploieşti susţine un concert în Berăria H, alături de orchestra sa.

De la ora 19.30, Diana Sârbu susţine un concert la Sala Palatului, alături de invitaţi speciali. Tot de la ora 19.30, Rana susţine un concert aniversar în Control Club. De la ora 20.00, artiştii de la Uriah Heep susţin un concert la Arenele Romane.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 3 noiembrie 2026

În Sala Rapid, de la ora 19.30, se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi echipa franceză Flammes Carolo.