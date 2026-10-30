Ce acte expiră mai des decât ne dăm seama și ce trebuie să verifici înainte de finalul anului

Cartea de identitate, pașaportul, permisul de conducere, asigurarea RCA sau inspecția tehnică periodică sunt documente și obligații administrative a căror valabilitate poate trece neobservată luni întregi. De multe ori, descoperim că au expirat abia când trebuie să plecăm în vacanță, să încheiem un contract sau suntem opriți de poliție.

Ultimele luni ale anului reprezintă un moment potrivit pentru verificarea documentelor personale și ale familiei, mai ales că unele proceduri de reînnoire necesită programări, iar perioadele aglomerate pot întârzia obținerea noilor acte.

Un act expirat nu înseamnă întotdeauna doar un drum suplimentar la ghișeu. În funcție de document, consecințele pot varia de la imposibilitatea de a călători sau de a efectua anumite operațiuni administrative până la amenzi și suspendarea dreptului de a conduce.

Problemele apar mai ales în cazul documentelor folosite rar. Pașaportul poate rămâne ani întregi într-un sertar, permisul de conducere este verificat aproape exclusiv la controalele rutiere, iar data expirării asigurării auto poate fi uitată dacă aceasta nu este reînnoită automat.

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Nici documentele copiilor nu trebuie neglijate. Acestea au adesea perioade de valabilitate mai scurte decât cele ale adulților, iar părinții pot descoperi că un pașaport eliberat cu doar câțiva ani în urmă nu mai poate fi folosit pentru următoarea vacanță.

Cartea de identitate. Când expiră și cu cât timp înainte trebuie reînnoită

Cartea de identitate este unul dintre cele mai importante documente personale, fiind necesară pentru identificare, încheierea unor contracte, efectuarea anumitor operațiuni bancare și accesarea serviciilor publice.

În România, valabilitatea actelor de identitate diferă în funcție de tipul documentului, vârsta titularului și reglementările aplicabile la data emiterii.

În cazul noilor cărți electronice de identitate, termenele de valabilitate sunt:

2 ani pentru copiii cu vârsta sub 2 ani;

4 ani pentru copiii între 2 și 14 ani;

5 ani pentru persoanele între 14 și 18 ani;

10 ani pentru adulți, în condițiile prevăzute de lege.

Cărțile de identitate emise în sistemul anterior pot avea alte termene de valabilitate, astfel că data tipărită pe document trebuie verificată individual.

Cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitată o nouă carte de identitate

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie depusă cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui existent, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de această dată.

Pentru cartea electronică de identitate, cererea poate fi depusă și înainte de apropierea termenului de expirare, dacă titularul dorește preschimbarea documentului.

Un avantaj al noului sistem este posibilitatea de a solicita cartea electronică de identitate la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, indiferent de domiciliu. Programările pot fi consultate pe platforma Ministerului Afacerilor Interne.

Este important de reținut că actul de identitate poate necesita înlocuire și înainte de data expirării, de exemplu în cazul schimbării numelui, al deteriorării sau al altor modificări pentru care legea impune emiterea unui nou document.

Pașaportul. Documentul care poate strica o vacanță planificată din timp

Pașaportul este unul dintre documentele a căror expirare este descoperită frecvent abia în momentul pregătirii unei călătorii.

În România, pașaportul simplu electronic are următoarele perioade de valabilitate:

Vârsta titularului Valabilitatea pașaportului Sub 12 ani 3 ani Între 12 și 18 ani 5 ani Peste 18 ani 10 ani

Pașaportul simplu temporar are o valabilitate de 12 luni și se eliberează în situațiile prevăzute de lege.

De ce un pașaport valabil poate să nu fie suficient pentru călătorie

Un aspect pe care mulți turiști îl descoperă prea târziu este că unele țări solicită ca pașaportul să fie valabil încă trei sau șase luni după data intrării în țară ori după data prevăzută pentru plecare.

De exemplu, un pașaport care expiră în martie 2027 poate crea probleme pentru o călătorie programată în decembrie 2026, chiar dacă documentul este încă valabil la data plecării. Totul depinde de regulile statului de destinație. Unele țări impun și existența unui anumit număr de pagini libere în pașaport.

Înainte de cumpărarea biletelor de avion, trebuie verificate condițiile de intrare în țara respectivă, inclusiv eventualele cerințe de tranzit. Informațiile pot fi consultate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Pentru familiile cu copii, este utilă verificarea tuturor pașapoartelor în același timp. Un document emis pentru un copil mic poate expira mult mai repede decât cel al părinților.

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Permisul de conducere. Data expirării nu trebuie confundată cu dreptul de a conduce

Permisul de conducere este folosit aproape zilnic de mulți români, dar data expirării sale este rareori verificată.

Pentru cele mai frecvente categorii de vehicule, inclusiv categoria B, valabilitatea administrativă a permisului este de 10 ani. Pentru anumite categorii profesionale, perioada este de 5 ani.

La expirarea permisului, titularul trebuie să solicite eliberarea unui nou document și să îndeplinească cerințele medicale aplicabile. Preschimbarea unui permis românesc expirat nu presupune, în mod obișnuit, susținerea din nou a examenului auto.

Conducerea unui autovehicul cu permisul a cărui valabilitate administrativă a expirat constituie contravenție și se sancționează potrivit legislației rutiere.

Șoferii care observă că permisul expiră în ultimele luni ale anului ar trebui să înceapă procedura de preschimbare înainte de sărbători, când programul instituțiilor și disponibilitatea programărilor pot fi diferite.

Informațiile despre documentele necesare și programări sunt disponibile pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări.

Asigurarea RCA. Verificarea care te poate scuti de amenzi și cheltuieli mari

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) are o perioadă de valabilitate stabilită prin contract. În mod obișnuit, polițele pot fi încheiate pentru perioade cuprinse între o lună și 12 luni.

Spre deosebire de permisul de conducere sau cartea de identitate, RCA poate expira de mai multe ori într-un an, în funcție de durata pentru care a fost încheiat contractul.

Circulația fără RCA valabil poate atrage amendă și reținerea certificatului de înmatriculare, iar consecințele financiare pot fi mult mai grave dacă șoferul provoacă un accident. Într-o asemenea situație, acesta poate ajunge să suporte costurile despăgubirilor, în condițiile legii.

Cum verifici online dacă RCA este valabil

Șoferii pot verifica existența unei polițe RCA prin intermediul bazei de date AIDA, administrată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România. Verificarea se face pe www.aida.info.ro, folosind datele vehiculului și data pentru care se dorește verificarea.

Este recomandat ca proprietarii să verifice atât data expirării, cât și data de la care începe să producă efecte noua asigurare. Dacă polița precedentă a expirat deja, noul contract nu acoperă automat perioada în care vehiculul a rămas neasigurat.

Potrivit legislației RCA, în cazul unui proprietar care nu avea o asigurare valabilă la momentul încheierii noului contract, răspunderea asigurătorului începe, ca regulă, din ziua următoare încheierii acestuia.

Inspecția tehnică periodică. Ce se întâmplă dacă expiră ITP-ul

Inspecția tehnică periodică (ITP) este o altă obligație care poate fi uitată, mai ales în cazul autoturismelor utilizate zilnic și care nu prezintă probleme tehnice evidente. Periodicitatea ITP depinde de categoria vehiculului, vechimea acestuia și destinația utilizării.

Pentru autoturismele obișnuite, cu cel mult opt locuri pe scaune în afara conducătorului auto, regulile generale sunt:

Prima inspecție se efectuează la trei ani pentru autoturismele noi, în condițiile prevăzute de lege.

Ulterior, inspecția se efectuează la fiecare doi ani.

Pentru autoturismele cu o vechime de cel puțin 12 ani, ITP-ul se efectuează anual.

Există reguli diferite pentru taxiuri, vehicule utilizate pentru transportul de persoane și alte categorii speciale. Expirarea ITP atrage suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului până la efectuarea unei noi inspecții tehnice. Circulația în aceste condiții poate duce la sancțiuni contravenționale și reținerea certificatului de înmatriculare.

Unde verifici valabilitatea ITP

Registrul Auto Român pune la dispoziție un serviciu online pentru verificarea înregistrării unei inspecții tehnice periodice valabile.

Pe platforma RAR de verificare ITP, proprietarii pot introduce seria cărții de identitate a vehiculului sau numărul VIN.

Verificarea este utilă inclusiv pentru persoanele care au cumpărat recent un autoturism second-hand și vor să se asigure că informațiile privind inspecția tehnică sunt înregistrate în baza de date oficială.

Rovinieta. Taxa care poate expira fără să observi

Rovinieta nu este un act de identitate sau un document personal, dar este una dintre obligațiile pe care șoferii ar trebui să le verifice înainte de finalul anului.

Aceasta permite utilizarea rețelei de drumuri naționale pentru care plata tarifului este obligatorie, în condițiile stabilite de legislație. În funcție de categoria vehiculului, rovinieta poate fi achiziționată pentru diferite perioade de valabilitate. Dacă proprietarul nu își amintește când a cumpărat-o, poate descoperi că aceasta a expirat abia după primirea unei amenzi.

Verificarea și achiziționarea rovinietei se pot face prin intermediul platformei eRovinieta. Pentru șoferii care circulă frecvent în afara localităților, este utilă programarea unei notificări cu câteva zile înainte de expirare.

Cardul european de sănătate. Documentul uitat până la plecarea în vacanță

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este util persoanelor care călătoresc temporar în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și în alte țări în care acesta este recunoscut.

Documentul permite accesul, în condițiile aplicabile în statul de ședere, la asistența medicală necesară din punct de vedere medical în timpul unei deplasări temporare. Cardul nu înlocuiește o asigurare privată de călătorie și nu acoperă automat orice serviciu medical, tratament planificat sau cost de repatriere.

Valabilitatea este înscrisă pe card, iar aceasta trebuie verificată înainte de călătorie. Un card expirat nu poate fi utilizat ca dovadă valabilă a drepturilor conferite de document. Pentru eliberarea unui nou card, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele privind calitatea de asigurat.

Cum verifici dacă ești asigurat în sistemul public de sănătate

Calitatea de asigurat poate fi verificată online prin serviciile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Verificarea este utilă mai ales în cazul persoanelor care și-au schimbat locul de muncă, au trecut la o altă formă de activitate sau au avut perioade de întrerupere a contribuțiilor. Informațiile pot fi consultate pe site-ul CNAS.

Trebuie făcută distincția între cardul național de sănătate, cardul european de sănătate și calitatea de asigurat. Sunt lucruri diferite, iar valabilitatea fizică a unui document nu dovedește, în toate situațiile, existența dreptului la servicii medicale.

Documentele copiilor. Ce trebuie verificat înainte de vacanțe și excursii

În familiile cu copii, verificarea documentelor ar trebui să includă atât actele părinților, cât și pe cele ale minorilor. Pașapoartele copiilor au perioade de valabilitate mai scurte, iar cartea de identitate trebuie solicitată la împlinirea vârstei de 14 ani, în termenul prevăzut de lege. Pentru copiii mai mici, poate fi solicitată opțional o carte electronică de identitate. În cazul călătoriilor în străinătate, părinții trebuie să verifice și condițiile de ieșire din România pentru minori.

În funcție de persoana care însoțește copilul și de situația juridică a familiei, poate fi necesară o declarație de acord din partea unuia sau a ambilor părinți.

O astfel de declarație nu trebuie confundată cu pașaportul sau cartea de identitate. Ea poate avea o perioadă de valabilitate proprie și trebuie să respecte cerințele legale aplicabile situației concrete. De asemenea, pentru excursiile școlare în străinătate, documentele trebuie verificate cu suficient timp înainte, astfel încât eventualele declarații notariale și acte de călătorie să poată fi obținute fără grabă.

Alte documente și contracte care merită verificate înainte de 31 decembrie

Nu toate documentele care trebuie revizuite la final de an au un termen de expirare stabilit prin lege. Unele au valabilitatea prevăzută în contract, iar altele trebuie actualizate atunci când apar modificări ale situației personale.

Contractele de închiriere și polițele de asigurare

Persoanele care locuiesc cu chirie ar trebui să verifice data până la care este valabil contractul și condițiile în care acesta se prelungește. Unele contracte prevăd reînnoirea automată, în timp ce altele necesită acordul expres al părților.

Merită verificate și polițele de asigurare facultativă a locuinței, asigurările de viață și alte produse similare. În funcție de contract, neplata unei prime sau expirarea perioadei de asigurare poate determina întreruperea protecției.

În cazul locuințelor, trebuie verificată separat și asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, cunoscută sub denumirea PAD.

Vizele și permisele de ședere

Persoanele care călătoresc frecvent în afara Uniunii Europene ar trebui să verifice valabilitatea vizelor și a autorizațiilor de călătorie.

Unele vize permit intrări multiple într-o anumită perioadă, dar pot impune limite privind durata fiecărei șederi. Faptul că viza este încă valabilă nu înseamnă că titularul poate rămâne nelimitat în țara respectivă.

În cazul cetățenilor străini care locuiesc în România, permisele de ședere trebuie reînnoite potrivit termenelor și procedurilor stabilite de Inspectoratul General pentru Imigrări.

Autorizațiile și certificatele profesionale

Pentru anumite profesii, dreptul de exercitare a activității este condiționat de existența unor avize, autorizații sau certificate valabile. Acestea pot necesita reînnoire anuală, vizare periodică, formare profesională continuă sau îndeplinirea altor condiții.

Persoanele care lucrează în domenii reglementate ar trebui să verifice termenele aplicabile profesiei lor, pentru a evita întreruperea activității.

Cum să organizezi documentele ca să nu mai uiți când expiră

O soluție simplă este centralizarea datelor de expirare într-un calendar digital, cu notificări programate din timp.

Pentru actele de identitate și pașapoarte, notificările pot fi setate cu trei sau șase luni înainte, mai ales dacă există călătorii planificate. Pentru RCA, rovinietă și ITP, pot fi suficiente alerte cu 30 de zile și apoi cu câteva zile înainte de termen.

Este utilă și păstrarea unor copii digitale ale documentelor importante într-un spațiu securizat, accesibil doar titularului. Acestea pot ajuta la identificarea seriilor și a datelor necesare în cazul pierderii documentelor, dar nu înlocuiesc originalele atunci când prezentarea lor este obligatorie.

Datele personale, seriile documentelor și copiile actelor de identitate nu ar trebui păstrate în foldere publice sau transmise prin aplicații nesecurizate.

În cazul familiilor, un calendar comun poate include termenele documentelor tuturor membrilor, pentru a evita situațiile în care actele părinților sunt valabile, dar pașaportul unui copil a expirat.

De ce este mai bine să verifici actele înainte de luna decembrie

Ultimele săptămâni ale anului coincid cu pregătirile pentru sărbători, concediile și modificările de program ale instituțiilor publice. Chiar dacă unele documente pot fi eliberate relativ repede, disponibilitatea programărilor și durata procedurilor diferă în funcție de instituție și localitate.

Verificarea actelor încă din octombrie sau noiembrie permite rezolvarea eventualelor probleme fără presiunea unei plecări iminente sau a unui termen deja depășit. Este important și faptul că nu toate documentele expiră la 31 decembrie. Majoritatea au termene individuale, calculate de la data emiterii sau stabilite prin contract. Sfârșitul anului reprezintă doar un moment potrivit pentru o verificare generală.

Câteva minute petrecute verificând portofelul, torpedoul mașinii și dosarul cu documentele familiei pot preveni amenzi, deplasări inutile și situații în care o călătorie sau o operațiune administrativă trebuie amânată din cauza unui act expirat.