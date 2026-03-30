Evenimente în Bucureşti, marţi 31 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 31 martie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 31 martie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 31 martie

De la ora clasică de teatru, 19.00, la Teatrul Excelsior se joacă piesa "Opera de trei parale", spectacol ce îi are în rolurile principale pe Lucian Ionescu, Mihai Mitrea şi Mihaela Coveşeanu.

De la orele 18.00 şi 20.00, la Centrul Cultural Apollo 111 se joacă "Disco ’89: Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu". Spectacolul îi are în distribuţie pe Oana Pușcatu, István Téglás, Silvana Negruțiu, Cristina Drăghici şi Vlad Galer.

Concerte în Bucureşti, marţi 31 martie

De la ora 19.00, la Ateneul Român, Leonid Lupaşcu susţine un recital de pian. Din program nu lipsesc lucrări de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms sau Béla Bartók.

De la ora 21.00, trupa Rana lansează albumul "Despre dragoste și alte dezastre" prin intermediul unui concert susţinut în Control Club.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 31 martie

De la ora 17.00, pe Stadionul "Anghel Iordănescu", din Voluntari, se joacă meciul de fotbal dintre România U19 şi Ucraina U19.

De la ora 18.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Corona Braşov. De la ora 16.30, în Sala Polivalentă Elite Performance Sun Plaza Mall se joacă meciul de volei feminin dintre CSM Bucureşti şi CS Rapid Bucureşti.

La Centrul Naţional de Tenis "Simona Halep" continuă turneul masculin de tenis dotat cu premii în valoare totală de peste 600.000 de euro şi care îi are printre favoriţi pe canadianul Gabriel Diallo şi francezul Adrian Mannarino.

