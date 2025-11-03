Evenimente în Bucureşti, marţi 4 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 4 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 4 noiembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 4 noiembrie

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă "(Im)posibil", la Teatrul Masca, sau "Trădare", în Aula Magna Politehnica Bucureşti.

De la ora 19.30 se joacă piese precum "Asterion", la Teatrul Odeon, sau "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Concerte în Bucureşti, marţi 4 noiembrie

De la ora 19.00, trupa Byron susţine, la Sala Palatului, un concert simfonic intitulat "Minunata lume nouă". Tot de la ora 19.00, Tudor Ioan şi Daniel Dumitraşcu susţin un concert la Ateneul Român. De asemenea, tot de la ora 19.00, şi tot la Ateneul Român, avem şi un concert simfonic aniversar cu Gabriel Croitoru.

Tania Turtureanu susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, membrii Ștefan Stoianovici Quartet susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00, iar pe Bob Ramanka îl puteţi vedea în Control Club, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 4 noiembrie

De la ora 19.00, în Sala Dinamo, echipa gazdă, Dinamo Bucureşti, primeşte replica formaţiei slovene ACH Ljubljana într-un meci contând pentru Liga Campionilor la volei masculin.

De la ora 17.00, pe arena din Voluntari se joacă meciul dintre FC Voluntari şi Sepsi Sf. Gheorghe, meci din etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal.

