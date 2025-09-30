Evenimente în Bucureşti, miercuri 1 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 1 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 1 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 1 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Motanul Încălţat", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.00 se joacă "Vânătoarea", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, iar de la ora 19.00 se joacă "Proorocul Ilie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, de la ora 19.30 se joacă "Don Quijote", la Teatrul Act, iar de la ora 20.00 se joacă "Trei surori în Atena", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 1 octombrie

De la ora 21.30, artistul Macanache susţine un concert aniversar în Expirat Halele Carol. De la ora 20.15, Ovidiu Niculescu susţine concertul "Music under the tree", la Berăria H.

Alifantis & Zan susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, iar pe The Speakers susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 1 octombrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană puteţi vizita, în continuare, expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

La Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu puteţi vizita expoziţia "George Enescu și Universul Artelor", iar la Muzeul de Artă Recentă puteţi vizita expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

