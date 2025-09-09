Evenimente în Bucureşti, miercuri 10 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 10 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 10 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 10 septembrie

Seara de teatru începe de la ora 19.00, când se joacă piese precum "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, sau "Puricele în ureche", la Teatrul Elisabeta.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi piesa "Club 27", la Teatrul Metropolis, în timp ce de la ora 20.00 se joacă piesa "Tavanul de sticlă", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 10 septembrie

Maria Răducanu susţine concertul intitulat "Un ceas cu cântec", de la ora 19.00, la Teatrul de Artă. Răzvan Trifan & The Funky Crew susţin un concert la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00.

Cântăreţul Denis Roabeş, cunoscut mai ales sub numele de The Motans, susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 10 septembrie

La Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu poate fi vizitată expoziţia "George Enescu și Universul Artelor". La ARCUB – Hanul Gabroveni poate fi vizitată expoziţia "Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea".

La Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

