Evenimente în Bucureşti, miercuri 13 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 13 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Trupa Viţa de Vie susţine un concert miercuri, 13 august, în Expirat Halele Carol, din Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 13 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 13 august

De la ora 19.00 se joacă piesa "Fetiţa din Debara", la Teatrul de Artă, iar de la ora 19.30 se joacă piesa "Toți privesc înainte", la Teatrul Apropo.

De asemenea, de la ora 20.00, la Teatrul Nou se joacă piesa "Un spectacol dumnezeiesc", iar de la ora 21.00, la Teatrul Naţional Bucureşti se joacă piesa "Așteptându-l pe Ulise".

Concerte în Bucureşti, miercuri 13 august

Maria Răducanu susţine un concert la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, iar Liviu Prunaru susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.30.

De asemenea, miercuri seara îi mai puteţi vedea pe cei de la Viţa de Vie, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, pe Victor Solomon şi Marius Mirea, în Berăria H, de la ora 20.00, şi pe Loredana Căvăşdan, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 13 august

La Muzeul Naţional de Artă Contemporană puteţi vizita o mulţime de expoziţii în această perioadă. Recomandăm "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

De asemenea, tot acolo mai puteţi vizita şi "Kazimir Malevich – Supraviețuiri" sau "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor".

