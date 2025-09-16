Evenimente în Bucureşti, miercuri 17 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 17 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "O scrisoare pierdută" se joacă miercuri, 17 septembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 17 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 17 septembrie

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Oleanna", la Teatrul Excelsior, "Patimile sexului frumos în Epoca de Aur", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, "Amanta noastră de la Minister", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Lupte și metamorfoze", la Teatrelli, "Părinți", la Teatrul Metropolis, sau "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti.

De la ora 19.30 se joacă piesa "Don Quijote", la Teatrul Act, iar de la ora 20.00 se joacă piese precum "Trei surori în Atena", la Teatrul Nou, sau "Aproape rude", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 17 septembrie

Claudia Serdan & Jimi El Laco susţin un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Trupa Vama susţine un concert în Berăria H, de la ora 20.30.

Jurjak susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, în timp ce pe Paulina o puteţi vedea într-un concert susţinut de la ora 21.30, în Expirat Halele Carol.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 17 septembrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană încă mai puteţi vizita expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998".

La Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu puteţi vizita expoziţia "George Enescu și Universul Artelor", în timp ce la ARCUB – Hanul Gabroveni încă mai puteţi vizita expoziţia "Arta vitraliului la 360° | Amalia Verzea".

