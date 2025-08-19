Evenimente în Bucureşti, miercuri 20 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 20 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 20 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 20 august

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Extraconjugal", piesă ce are în prim plan personajul Barney Cashman, bărbat care trece prin criza vârstei de mijloc.

De la ora 20.00, la Teatrul Nou se joacă "Șase feluri de mâncare dintr-o singură găină", spectacol nerecomandat persoanelor sub 12 ani.

Concerte în Bucureşti, miercuri 20 august

Cel mai aşteptat concert al serii se anunţă a fi cel susţinut de Nicu Alifantis şi Răzvan Mirică, de la ora 20.30, la Teatrul Naţional Bucureşti.

Totuşi, miercuri mai avem şi concerte susţinute de Mara Halunga, la Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00, sau Andrei Ion, la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, în timp ce Ana Coman lansează un nou single prin intermediul unui concert susţinut la Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 20 august

Există o mulţime de expoziţii care pot fi vizitate în această perioadă. De exemplu, la Muzeul Naţional al Literaturii Române poate fi vizitată expoziţia "Frecvenţa Mann", iar la Muzeul Naţional de Artă Comtemporană poate fi vizitată expoziţia "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor".

De asemenea, tot la Muzeul Naţional de Artă Contemporană mai pot fi vizitate şi expoziţii precum "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris" sau "Kazimir Malevich – Supraviețuiri".

