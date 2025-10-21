Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Evenimente în Bucureşti, miercuri 22 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 22 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

de Redactia Observator

la 21.10.2025 , 12:39
Piesa "Furtuna" se joacă miercuri, 22 octombrie, la Teatrul Naţional Bucureşti Piesa "Furtuna" se joacă miercuri, 22 octombrie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 22 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 22 octombrie    

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piese precum "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Furtuna", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Iona", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, în timp ce de la ora 18.00 se joacă piesa "Incendii", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Orașul nostru", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Decameron 135666", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, sau "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 22 octombrie  

Mattias Antonio Glavinic susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa TiPtiL susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Irina Rimes susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, în timp ce membrii Tarafului de la Vărbilău lansează albumul "Povestea de la Vărbilău" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 22 octombrie

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

La Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

evenimente bucuresti 22 octombrie concerte bucuresti 22 octombrie piese teatru bucuresti 22 octombrie
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
Dezvăluire şoc! Darius Olaru şi Adrian Şut au ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali: „Are ceva în viaţa privată! Eu nu stau 2 ani după el!”
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor?
Observator » Ştiri sociale » Evenimente în Bucureşti, miercuri 22 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi