Evenimente în Bucureşti, miercuri 22 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 22 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 22 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 22 octombrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piese precum "Cine l-a ucis pe tata?", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Furtuna", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Iona", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, în timp ce de la ora 18.00 se joacă piesa "Incendii", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Orașul nostru", la Teatrul Excelsior, "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Decameron 135666", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Cum se duce totul dracu", la FF Theatre, sau "Un gelos întors pe dos", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 22 octombrie

Mattias Antonio Glavinic susţine un recital de pian la Ateneul Român, de la ora 19.00. Trupa TiPtiL susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Irina Rimes susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, în timp ce membrii Tarafului de la Vărbilău lansează albumul "Povestea de la Vărbilău" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 22 octombrie

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Poems for Androids" sau "Pescuitul minunat".

La Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată expoziţia "Vrea cineva să fie eu?".

