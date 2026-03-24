Evenimente în Bucureşti, miercuri 25 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 25 martie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 25 martie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 25 martie

În Aula Magna Politehnica București, în cadrul proiectului "Teatru pentru BAC", miercuri se joacă piesa "O scrisoare pierdută", în trei reprezentaţii diferite, de la 13.00, 16.00 şi 19.00.

De la 18.30 se joacă "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, "Visul american", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Matca", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Exil", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Concerte în Bucureşti, miercuri 25 martie

Bitză susţine un concert special intitulat "Personale", în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Preţul pentru un bilet variază între 70 şi 100 de lei.

Florin Ristei susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Preţul pentru un bilet variază între 149 şi 230 lei.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 25 martie

În Sala Rapid, de la ora 20.00, se joacă meciul de baschet feminin dintre Rapid Bucureşti şi FCC Baschet UAV Arad.

În Liga Naţională de baschet masculin, ziua de miercuri este o zi plină de meciuri. Se joacă, printre altele, Dinamo Bucureşti - Petrolul Ploieşti (Sala Dinamo, ora 16.00), Rapid Bucureşti - CSO Voluntari (Sala Rapid, ora 17.00) şi Steaua Bucureşti - CSM Galaţi (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).

De la ora 17.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi SCM Râmnicu Vâlcea.

