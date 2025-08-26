Evenimente în Bucureşti, miercuri 27 august. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 27 august, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 27 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 27 august

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Fetiţa din Debara", de Oana Jindiceanu, în regia Andreei Grămoşteanu şi a lui Alexandru Unguru.

De la ora 20.00, la Teatrul Nou se joacă piesa "Jocul de mâine", despre care organizatorii susţin că este "un spectacol post-apocaliptic ce te va face să te întrebi ce definește umanitatea, supraviețuirea sau relațiile interumane".

Concerte în Bucureşti, miercuri 27 august

De la ora 19.00, în Paque Bistro & More sunteţi aşteptaţi la un concert susţinut de Victor "Solo" Solomon. Pentru "susţinerea artistului", oaspeţii sunt rugaţi să achite câte 30 de lei.

Trupa byron susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar pe Loredana Dorobanţu o puteţi vedea la Hard Rock Cafe, într-un concert care va începe de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 27 august

La Muzeul Național de Artă Contemporană puteţi vizita expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998".

La Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu puteţi vizita expoziţia "România Agfacolor. 1940-1948", iar la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" încă mai poate fi vizitată expoziţia "Un minut pentru tine, o viață pentru ei".

