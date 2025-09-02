Evenimente în Bucureşti, miercuri 3 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 3 septembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Piesa de teatru "Tache, Ianke şi Cadâr" se joacă miercuri, 3 septembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti - zilesinopti.ro

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 3 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 3 septembrie

Miercuri avem două piese programate de la aceeaşi oră, 20.00. La Teatrul Nou se joacă piesa "Billboard", de Mike Vukadinovich, piesa nerecomandată persoanelor sub 14 ani.

Tot de la ora 20.00, însă la Teatrul Naţional Bucureşti, se joacă piesa "Tache, Ianke și Cadâr", după Victor Ion Popa, piesă ce îi are pe afiş pe Horaţiu Mălăele, Răzvan Vasilescu şi Mihai Constantin.

Concerte în Bucureşti, miercuri 3 septembrie

Lidia Buble lansează primul ei album, "FRAGIL", prin intermediul unui concert susţinut în AUMA, de la ora 20.00. Radu Gheorghe, Anamaria Anca şi Florian-Ioan Laghia susţin un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Trupa Bosquito susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.15. Preţul unui bilet, pentru acest concert, variază între 60 şi 130 de lei.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 3 septembrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998".

De asemenea, la Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Şuţu încă poate fi vizitată expoziţia "România Agfacolor. 1940-1948", iar la Muzeul Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa" încă poate fi vizitată expoziţia "Un minut pentru tine, o viață pentru ei".

