Șoferii care circulă pe drumurile naționale fără rovinietă sau cu una expirată sunt sancționați pe baza imaginilor surprinse de camerele CNAIR. Procesul-verbal este trimis ulterior prin poștă. Iată, ce amendă primești dacă circuli fără rovinietă sau cu rovinieta expirată și cum se aplică.

Șoferii români care circulă pe drumurile naționale sau pe autostrăzi fără rovinietă ori cu rovinieta expirată riscă amenzi usturătoare, chiar dacă nu sunt opriți de poliție. Verificarea se face automat, cu ajutorul camerelor amplasate pe rețeaua rutieră, iar sancțiunea este trimisă ulterior la domiciliu. Mulți conducători auto află prea târziu că au circulat ilegal, deși au parcurs doar câțiva kilometri.

Rovinieta este obligatorie pentru toate vehiculele care folosesc drumurile naționale din România, indiferent de distanța parcursă sau de durata deplasării. Sistemul de control funcționează non-stop și verifică numerele de înmatriculare în baza de date a CNAIR. În momentul în care un autoturism este surprins fără rovinietă valabilă, fapta este înregistrată automat, fără a fi nevoie de oprirea în trafic a șoferului.

Ce este rovinieta și de ce este obligatorie

Rovinieta este taxa de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România și trebuie achitată pentru toate vehiculele rutiere care circulă pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Sistemul de control este automatizat, iar camerele inteligente verifică în timp real valabilitatea rovinietei în baza de date a CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Dacă rovinieta nu este achitată sau este expirată, vei fi identificat automat și ți se va trimite proces-verbal de constatare a contravenției prin poștă

Amenzi pentru circulația fără rovinietă valabilă

Pentru autoturisme, amenda pentru lipsa rovinietei sau pentru rovinieta expirată este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Sancțiunea diferă în funcție de categoria vehiculului, iar pentru mașinile de transport sau cele de mare tonaj, cuantumul amenzii poate fi semnificativ mai mare. Spre deosebire de alte contravenții rutiere, șoferii nu primesc avertisment și nu pot invoca faptul că nu au știut că rovinieta a expirat.

Procesul-verbal de constatare a contravenției este trimis prin poștă, de regulă la câteva săptămâni sau chiar luni de la data la care vehiculul a fost surprins de camere. Legea prevede că autoritățile au un termen limită în care trebuie să comunice sancțiunea, iar dacă acesta este depășit, amenda poate fi anulată. În caz contrar, șoferul este obligat să achite suma stabilită sau poate contesta sancțiunea în instanță.

Sancțiunile variază în funcție de categoria vehiculului, dar pentru autoturisme (Categoria A) situația actuală este următoarea:

Autoturisme: 500 – 1.000 lei pentru lipsa rovinietei sau pentru rovinietă expirată. Anterior acestei actualizări, minimul amenzii era între 250 și 500 lei, dar acum cuantumul a fost majorat semnificativ pentru a descuraja circulația fără plata taxei.

Pentru vehicule mari sau comerciale, limitele sunt proporțional mai ridicate, dar cele exacte depind de greutatea vehiculului și de numărul de locuri – conform tabelului din lege.

Valabilitatea și prescrierea amenzii

Termene de prescriere:

Dacă autoritatea nu transmite procesul-verbal în termen de 4 luni de la data contravenției, fapta se prescrie și nu mai poate fi sancționată.

Dacă amenda a fost deja aplicată, termenul de prescriere este de 5 ani, calculat începând cu 1 ianuarie al anului următor sancționării.

Ce se întâmplă dacă plătești rovinieta după ce ai fost prins

Există o confuzie des întâlnită printre șoferi: dacă plătești rovinieta în aceeași zi în care ai fost surprins de camere fără rovinietă, s-ar putea ca în unele situații să nu primești amendă, dar acest lucru depinde și de momentul în care datele sunt procesate în sistemul CNAIR.

Nu există o regulă legală care să anuleze automat amenda doar pentru că ai cumpărat rovinieta după ce ai trecut pe lângă camere, însă dacă sistemul recunoaște plata în aceeași zi, există șanse ca procesul-verbal să nu fie emis sau sancțiunea să nu fie comunicată.

Cât costă rovinieta în 2026

Tarifele rovinietei pentru Categoria A (autoturisme) de la 1 septembrie 2025 sunt, printre altele:

1 zi – ~3,5 euro

10 zile – 6 euro

30 de zile – 9,5 euro

60 de zile – 15 euro

12 luni – 50 euro

Aceste tarife sunt afișate în euro, dar se plătesc în lei la cursul BNR plus TVA.

Reguli noi pentru șoferi în 2026

În 2026 intră în vigoare cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră: vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, iar rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii.

Începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone vor fi taxate printr-un sistem electronic bazat pe distanța parcursă pe rețeaua de drumuri naționale. Mecanismul este cunoscut în documentele oficiale drept TollRo și reprezintă trecerea de la rovinieta fixă la un model „pay per use”, folosit deja în multe state europene.

Schimbarea urmărește alinierea României la regulile europene privind taxarea rutieră și presupune o corelare între distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul real de emisii poluante.

Sistemul va funcționa pe baza unei platforme electronice administrate de autorități, iar transportatorii vor avea obligația utilizării unui dispozitiv de bord sau a unei metode de înregistrare recunoscute oficial. Distanța va fi calculată automat, iar suma datorată va fi determinată în funcție de clasa de emisii și de categoria vehiculului.

