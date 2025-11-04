Evenimente în Bucureşti, miercuri 5 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 5 noiembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 5 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 5 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Munchhausen, baronul poznaș", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă piesa "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Studio.

De la ora clasică pentru teatru, 19.00, se joacă piese precum "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Desculț în parc", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Marele cutremur", la Teatrul Dramaturgilor Români. De la ora 20.00 se joacă piesa "Povești de familie", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, miercuri 5 noiembrie

Trupa The Mono Jacks susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Konstantinos Argiros susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 19.30.

Pe Killa Fonic îl puteţi vedea într-un concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, iar trupa Taxi susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Festivaluri în Bucureşti, miercuri 5 noiembrie

Până duminică, 9 noiembrie, în Bucureşti se desfăşoară a 12-a ediție a UrbanEye Film Festival, ediţie în amintirea celor care au fost în Club Colectiv, în 2015.

La Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, în noiembrie se desfăşoară Iridescent – festival internaţional de dans contemporan şi alte reconfigurări ale sensibilului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰