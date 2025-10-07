Evenimente în Bucureşti, miercuri 8 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem, încă, în prima parte a săptămânii, ziua de miercuri, 8 octombrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 8 octombrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 8 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Seara de teatru începe de la ora 18.30, când se joacă piesele "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, şi "Anna Karenina", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

De la ora 19.00 se joacă "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Goodbye, Lenin!", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "La câțiva oameni distanță de tine", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Frumos e în septembrie la Veneția", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, miercuri 8 octombrie

Cel mai aşteptat concert de miercuri seara se anunţă a fi cel susţinut de Chris Norman la Sala Palatului, de la ora 19.30. Totuşi, să nu uităm că avem şi un concert susţinut de trupa Cargo, în Berăria H, de la ora 21.00.

Tot în Berăria H, însă pe terasă, este programat un concert susţinut de Taraf de Caliu, de la ora 20.30, în timp ce pe cei de la White Mahala îi puteţi vedea în concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 8 octombrie

La Muzeul Național de Artă Contemporană încă pot fi vizitate expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Valentin Scărlătescu. Apocalipsis Cum Figuris".

La Muzeul Național al Literaturii Române pot fi vizitate expoziţii precum "Bucharest ART Exhibition" sau "Poems for Androids".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰