Evenimente în Bucureşti, vineri 12 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 12 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 12 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 12 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 12 septembrie

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta, "Tomcat", la Teatrul Excelsior, "Jocuri de putere", la Teatrul de Artă, sau "The Blue Room", la Teatrul în Culise.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Iona", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta, sau "Lumea lui Frank", la Teatrul Metropolis, în timp ce de la ora 19.30 se joacă piese precum "Iona", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, sau "Divorț în ziua nunții", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă piesa "Caligula", la Teatrul Nou.

Concerte în Bucureşti, vineri 12 septembrie

Norvegienii de la Vulture Industries susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, în timp ce de la ora 20.00, în The Pub Universităţii, avem un concert susţinut de Folk, Frate!.

Șuie Paparude şi Vița de Vie susţin un concert în Berăria H, de la ora 21.00, iar pe Tania Turtureanu o puteţi vedea în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 12 septembrie

La Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu poate fi vizitată expoziţia "George Enescu și Universul Artelor", în timp ce la Art Safari pot fi vizitate expoziţii precum "Paris Pallady", "Enescu și Minotaurul" sau "Arta de a nu risipi nimic".

La Muzeul Național de Artă Contemporană pot fi vizitate, în continuare, expoziţii precum "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" sau "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998".

