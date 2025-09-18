Evenimente în Bucureşti, vineri 19 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 19 septembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 19 septembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 19 septembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 19 septembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.00, când se joacă piesa "Tom Degeţel", la Teatrul Țăndărică. De la ora 18.30 se joacă piesa "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, iar de la ora 19.00 se joacă piese precum "Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc!", la Teatrul Elisabeta, "Șapte minute după miezul nopții", la Teatrul Excelsior, sau "Azilul de moarte", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu.

Tot de la ora 19.00 se joacă piese precum "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "American Buffalo", la Teatrul de Artă, sau "Marele cutremur", la Teatrul Dramaturgilor Români, "Allegro, ma non troppo", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 19 septembrie

Trupa Left To Die susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00, iar Aerozen susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 20.00.

Warfield susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00, Mihai Mărgineanu susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, iar Ionuț Galani & Ansamblul Asteria susţin un concert în Berăria H, de la ora 22.15.

Festivaluri în Bucureşti, vineri 19 septembrie

La Arena Naţională, în perioada 19-21 septembrie se desfăşoară a XII-a ediție a ASIA FEST, primul festival din Europa Centrală de Sud-Est care promovează culturile și gastronomia țărilor asiatice.

Pe de altă parte avem şi a 18-a ediţie a UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România. UNDERCLOUD se desfăşoară între 18 septembrie și 5 octombrie, în 18 locații din zona Căii Griviței: Muzeul Literaturii, Teatrul Dramaturgilor Români, Galeria Mică, Black Habit, Primitiv Plants, J’ai Bistrot, Grivița 53, Grivița Creative Corner, L’Atelier, Zadar Bar, UNARTE, spațiile pentru atelierele din cadrul MiniCloud și pe stradă.

