Evenimente în Bucureşti, miercuri 30 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 30 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 30 septembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 30 septembrie

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Această Sonia", la Green Hours, "Amintiri din copilărie", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Călătoria", la Teatrul Naţional Bucureşti.

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Tot de la ora 19.00 se joacă "Marile speranţe", la Teatrul Excelsior, "Lapte negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Livada de vişini", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, în timp ce de la ora 20.30 se joacă "Dragoste pe-un fir de ață", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, miercuri 30 septembrie

Trupa Jack of all Trades susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Preţul unui bilet la acest concert variază între 40 şi 60 de lei.

Andrei Ursu susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Preţul unui bilet la acest concert variază între 109 şi 180 de lei.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 30 septembrie

La Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată expoziţia "Late Summer Spritz".

La Galeria Madrigal poate fi vizitată expoziţia de colecţie "Familia Liciu".