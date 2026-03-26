Evenimente în Bucureşti, vineri 27 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 27 martie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 27 martie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 27 martie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 27 martie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Muzici și faze", la Teatrul Excelsior, "Richard 3", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, sau "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Colibri", la Teatrul de Artă, "Spiritul de familie", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Raskolnikov", la Teatrul în Culise, sau "Boeing Boeing", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, vineri 27 martie

De la ora 19.00, Jean-Efflam Bavouzet susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Tot de la ora 19.00, byron susţine un concert în Quantic Pub.

Iris, în formula Cristi Minculescu, Valter și Boro, susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, Corina Sîrghi susţine un concert, alături de taraful ei, în 14thLANE, de la ora 21.30, iar Zuralia Orchestra vă invită la un live show în Berăria H, de la 22.15.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 27 martie

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român se poate vizita expoziţia "Drumul pâinii – de la sămânță la ritual", în timp ce la Muzeul Theodor Aman pot fi vizitate expoziţii precum "Mari personalități. Portrete din colecția Muzeului Theodor Aman" sau "Aman – linie, punct".

La Muzeul de Artă Recentă poate fi vizitată expoziţia "În ritmul lumii", iar la Art Safari poate fi vizitată expoziţia "Vermont și farmecul Belle Époque".

