Evenimente în Bucureşti, vineri 7 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 7 noiembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Vineri, 7 noiembrie 2025, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 7 noiembrie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 7 noiembrie

Articolul continuă după reclamă

Ziua de teatru începe încă de la ora 15.00, când se joacă "Adevărul despre Elodia", la Teatrul Masca. De la ora 18.00 se joacă "Regele Leu", la Teatrul Țăndărică, iar de la ora 19.00 se joacă "Iluzii", la FF Theatre, sau "Încă nu, dar o să fie…", la Teatrul Elisabeta.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Nebun din dragoste", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Stela", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Constelaţii", la Teatrul de Artă, "Bani din cer", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Ferma animalelor", la Teatrul Mic - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 7 noiembrie

Australienii de la The Necks susţin un concert în Control Club, de la ora 20.00, în timp ce Marco Mendoza susţine un concert în The Pub Universităţii, tot de la ora 20.00.

Trupa Eyedrops susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 20.00, iar în Restaurant Elisabeta, de la ora 21.00, sunteţi aşteptaţi la o "Seară mexicană" cu Mariachi Los Platanos.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 7 noiembrie

De la ora 17.30, în Sala Dinamo se joacă meciul de handbal masculin dintre CS Dinamo Bucureşti şi CS Minaur Baia Mare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰