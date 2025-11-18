Fenomen îngrijorător în România. Tot mai mulți copii cad victime șantajului sexual online

Organizaţia Salvaţi Copiii România lansează un semnal de alarmă extrem de grav în urma unei creşteri dramatice a sesizărilor privind abuzul şi exploatarea sexuală a copiilor. Potrivit unui comunicat oficial al ONG-ului, linia de raportare Esc_ABUZ a primit 43.223 de sesizări în primele zece luni ale anului 2025, de două ori mai multe decât în întreg anul 2024, când s-au înregistrat 19.369 de cazuri.

Salvaţi Copiii arată că aceste raportări au vizat peste 85.000 de materiale abuzive, imagini și videoclipuri, stocate pe servere din România, iar autoritățile au închis aproximativ 78.790 de link-uri către conținut ilegal.

O realitate extrem de îngrijorătoare este natura conținutului. Potrivit datelor liniei Esc_ABUZ, 84% din materialele raportate au fost "autogenerate" de copii, sub presiunea șantajului, manipulării emoționale sau amenințărilor. ONG-ul avertizează că agresorii profită de vulnerabilitatea minorilor și de mediul digital pentru a genera și distribui conținut cu caracter abuziv.

În acest context, Salvaţi Copiii cere extinderea urgentă a unui model de asistenţă multidisciplinară: Barnahus ("Casa Copilului"), unde copiii, victime ale abuzurilor pot beneficia de evaluare medicală și psihologică, audiere într-un mediu sigur și suport social, fără retrăirea traumei prin intermediul procedurilor judiciare clasice. Salvați Copiii Centrul Barnahus pilot din Sectorul 6, București, funcţionează de la mijlocul anului 2022 și a asistat deja sute de victime.

Abuzul şi exploatarea sexuală online a copiilor în România

Europol avertizează că materialele ilegale şi cazurile de grooming cresc anual, iar victimele sunt tot mai tinere. Vulnerabilităţile sociale: sărăcie, probleme de sănătate mintală şi expunerea masivă la internet îi lasă pe copii complet descoperiţi în faţa agresorilor.

Studiile Salvaţi Copiii arată proporţii alarmante: 29% dintre copii au primit mesaje sau imagini sexuale, iar 20% au fost rugaţi să trimită fotografii explicite, semn al unui fenomen devenit sistemic în mediul online.

