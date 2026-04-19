Poate părea de necrezut pentru cei care au terminat școala mai demult, dar vremea stilourilor a cam apus. De la grija că rămâi fără cerneală, elevii au trecut la teama… că li se descarcă bateria. Au dat caietul de notițe pe telefon, tabletă sau calculator. Și desi e minunat că învățăceii lor țin pasul cu timpurile, dascălii spun că renunțarea completă la scrisul de mână e o greșeală.

În 2026, scrisul de mână e, din păcate, doar o amintire pentru mulți. Laptopurile și tabletele țin acum loc de caiete de notițe. Așa că nici nu-i de mirare că unii deja au uitat ce-au învățat cu doar câțiva ani în urmă.

"Notițele din telefon sunt cele mai accesibile și cele mai rapide. Orice idee, orice lucru îmi trece prin cap scot telefonul îmi scriu două, trei notițe și le-am acolo", spun tinerii.

Studiile arată că scrisul de mână ajută la reținerea mai ușoară a informațiilor și activează creierul mai profund decât tastatul.

Profesorii recunosc că deseori se chinuie să înțeleagă ce scriu elevii

"Mi s-a întâmplat de mai multe ori și atunci am ales să îl chem să îmi explice, să-mi spună ce a scris acolo, fie am ales să fie depunctat dacă a fost un test", spune Pompei Mititean, profesor universitar.

Statisticile arată că aproximativ 40% dintre tinerii din Generația Z sunt pe punctul să renunțe la scrisul de mână.

"De când vin în liceu ei au deprinderea de a butona telefoanele, de a folosi calculatorul și din păcate, își pierd îndemânarea de a scrie ... și mai ales de a scrie caligrafic. Nu mergem chiar atât de repede, timpul se mișcă mult mai repede acum trebuie să scriem repede, dar trebuie să te obișnuiești să scrii repede de mână", spune Gaidoș Nicoleta, director de şcoală.

Scriem tot mai rar și tot mai urat. Datele arată că 4 din 10 elevi au dificultăți în a-și înțelege chiar propriul lor scris de mâna. Specialiștii sunt de părere că aici intervine comoditatea noilor generații. Elevii nu mai exersează scrisul de mâna și apelează la alte metode pentru a notă informațiile.

Iar dacă în școli și licee scrisul de mână e tot mai rar, în mediul academic... aproape că a dispărut cu totul.

"Nu mai solicit pixul și foaia la cursuri și noi ca și profesori cât și studenți ne-am obișnuit să avem totul digital. Și atunci, din comoditatea de a avea totul digital și a refolosi materialele pe care noi le avem și a avea accesibilitate mai mare, Păstrăm totul pe calculatoare, respectiv pe Classroom sau pe driver pentru a fi la un click distanță. Singurul lucru pe care îl solicit în momentul în care, adică se pun să aibă la ei pix și foaie, e în momentul in care primesc teste de verificare. În rest, totul este digitalizat", spune Pompei Mititean, profesor universitar.

Contrar opiniei că ar fi o abilitate învechită, scrisul de mână rămâne valoros. Poate că tastatura domină prin eficiență, dar scrisul de mână va avea mereu… profunzime. Și dacă tot ne-am lămurit că generația tânără nu prea e prietenă cu stiloul, am vrut să vedem și cât de des deschid copiii noștri o carte. Statistica îngrijorătoare arată că doar puțin peste o treime dintre copiii cu vârste între șase și opt ani obișnuiesc să citească. Procentul se înjumătățește dacă ne uităm la copiii cu vârste între nouă și unsprezece ani.

