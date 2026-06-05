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Actorul James Handy, ucis în propria curte. Fiul iubitei sale l-ar fi înjunghiat şi tot el a sunat la poliţie

Actorul James Handy, ucis în propria curte. Fiul iubitei sale l-ar fi înjunghiat şi tot el a sunat la poliţie Actorul James Handy, cunoscut din "Jumanji" şi "Top Gun: Maverick", a fost ucis - IMDb
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 05.06.2026, 09:09 | Modificat la 05.06.2026, 09:24

Actorul american James Handy, cunoscut pentru apariţiile din filme precum "Jumanji" şi "Top Gun: Maverick", a murit la 81 de ani după ce a fost găsit înjunghiat în piept, în curtea unei locuinţe din Los Angeles. Poliţia l-a arestat pe fiul iubitei sale, un bărbat de 44 de ani, sub suspiciunea de crimă, după un apel la 911 în care acesta ar fi făcut o mărturisire tulburătoare.

Fiul iubitei actorului James Handy a fost arestat sub suspiciunea de crimă, în urma morții actorului, potrivit AP.

Forțele de ordine au anunțat, joi, că Handy a fost găsit înjunghiat în piept în Los Angeles.

Miercuri dimineață, ofițerii au primit un apel la 911, unde apelantul a spus că "sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului", potrivit Departamentului de Poliție din Los Angeles. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

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Autoritățile l-au găsit pe actorul în vârstă de 81 de ani în curtea din față. A fost găsit înjunghiat în piept și inconștient, potrivit poliției. El a fost dus la spital și ulterior declarat mort, mai arată sursa citată.

Fiul iubitei lui Handy, în vârstă de 44 de ani, le-a spus ofițerilor că el era persoana pe care o căutau, potrivit poliției. El a fost arestat sub suspiciunea de crimă, au mai precizat ofițerii.

James Handy a apărut în filme și seriale TV timp de decenii. El a fost cunoscut pentru rolul său din filmul "Jumanji" din 1995 și, mai recent, pentru rolul barmanului din filmul "Top Gun: Maverick" din 2022, potrivit IMDB citat de sursa inițială. De asemenea, a apărut în unele dintre cele mai importante drame polițiste de televiziune. Acestea includ "NCIS: Los Angeles", "The Closer" și "Cold Case".

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