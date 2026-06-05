ANM anunță vreme schimbătoare în iunie: zile însorite, furtuni și temperaturi peste normal

Administrația Națională de Meteorologie a reactualizat prognoza meteo pentru intervalul 8 iunie-6 iulie 2026. Specialiștii anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în cea mai mare parte din țară.

"Pe parcursul următoarelor săptămâni vor alterna perioadele cu vreme însorită și temperaturi plăcute cu intervale de instabilitate atmosferică. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, iar aversele și descărcările electrice se vor semnala mai ales după-amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, local în Transilvania și Muntenia și pe arii mai restrânse în Oltenia, Dobrogea și vestul Moldovei. Izolat, ploile pot avea caracter torențial și pot fi însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului și de grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30°C, cu cele mai ridicate valori în Banat, Crișana, Oltenia și Maramureș", spun specialiştii ANM.

Vremea 8–15 iunie

În prima săptămână a intervalului, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

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Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest.

Vremea 15–22 iunie

A doua săptămână aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile.

Vremea 22–29 iunie

Intervalul 22–29 iunie aduce cele mai pronunțate abateri termice pozitive. Cu excepția regiunilor sud-estice, unde temperatura medie va fi apropiată de cea normală, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice în majoritatea țării, mai ales în vest.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 29 iunie – 6 iulie

Ultima săptămână a intervalului menține tendința de temperaturi ușor peste mediile specifice în majoritatea regiunilor, cu accent din nou pe vestul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.