Video Guvernul taie voucherele de vacanţă: Hotelierii au oferit servicii proaste şi nu au investit nimic

Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet de anul viitor. Ministrul Turismului a anunţat că statul nu mai are bani pentru tichete. Oficialul îi acuză pe hotelieri că s-au bazat doar pe vouchere şi nu au mai facut investiţii. Patronii din turism se plâng că vor intra în faliment.

de Andreea Filip

la 28.11.2025 , 19:29

Ministrul Economiei consideră că voucherele de vacanță au dus la scumpirea hotelurilor și la scăderea calității serviciilor turistice din România.

"În acest moment, bugetul României nu mai are aceşti bani. Voucherele de vacanţă au fost instrumentul perfect pentru cei care nu voiau să investeacă în nimic şi voiau să ofere servicii proaste către care să vină clienţii, forţaţi de situaţia de a-şi cheltui acele vouchere", a declarat Radu Miruţă, ministrul Economiei.

Patronii de la mare spun că vor trebui să-şi închidă hotelurile.

Articolul continuă după reclamă

"Cu toţii ne uităm către faliment. Cum poţi să afirmi că nu s.a investit cum poti să judeci pentru nişte excepţii o industrie intreagă", a afirmat Anca Nedea, hotelier.

"Dacă ne alungăm şi turiştii români către alte destinaţii externe. Atunci industria turismului se prăbuşeşte în 2026", a spus Corina Martin, secretar general FPIOR.

Anagjaţii la stat vor fi nevoiţi să strângă bani pentru vacanţă.

50% din călătorii se fac în exteriorul ţării, practic ne-ar fi ajutat măcar, să zicem un pic, să vedem locuri din ţara noastră.

"Când am fost la Felix prima oară, am fost la o fostă bază de tratament a sindicatelor, şi a zis că au avut noroc cu tichetele, că au început să renoveze hotelul. Probabil că acum au renunţat", a spus un domn.

În ultimul an, cheltuiala de vacanţă a fost împărţită cu statul

"Voucherele de vacanţă au fost tăiate anul acesta de la 1600 la 800 de lei, bani pe care bugetarii îi primeau cu o condiţie - ca ei să pună cealaltă jumătate. A fost momentul în care cei mai mulţi români au renunţat la aceste tichete de vacanţă, lucru care s-a văzut foarte clar în statistici: în primele 5 luni ale anului 2025, volumul tichetelor de vacanţă a scăzut cu peste 90% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut", a transmis Andreea Filip, reporter Observator.

"Mare parte dintre români îşi făceau singura vacanţă cu aceşti bani, mai ales dacă erau în familie doi bugetari în casă, iar singura lor varinată de a merge într-o vacanţă, mai ales dacă aveau şi copii, erau aceste vouchere", a spus Denisa Tanasă, agent de vânzări.

Bulgarii sunt vizitaţi în fiecare an de 13 milioane de turişti străini, iar albanezii de 11 milioane. Noi, doar de 2 milioane şi jumătate. Ministrul recunoaşte că nu există o strategie pentru turismul românesc şi că abia acum se lucrează la un proiect.

