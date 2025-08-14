INFOGRAFIE. România, învinsă în lupta cu flăcările. Prăbuşirea sistemului medical în raport cu "marii arşi"

La 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, România pierde lupta cu flăcările. Pacienţii cu arsuri grave par condamnaţi în România. Numărul paturilor este extrem de limitat, iar pentru mulţi dintre ei şansa să supravieţuiască este reprezentată de un transfer în străinătate.

10 ani au trecut de la tragedia care a marcat întreaga ţară şi a declanşat un efect de domino care a dus la proteste şi la căderea unui guvern. Zeci de vieţi au fost luate de flăcările din Colectiv şi mai apoi de condiţiile din spitalele româneşti. Şi atunci, dar şi acum, sistemul medical se confrunta cu o mare problemă: absenţa condiţiilor la standarde europene pentru îngrijirea pacienţilor din categoria "mari arşi".

În cei 10 ani trecuţi de la tragedia din clubul Colectiv, România nu a reuşit să construiască o secţie destinată marilor arşi, ci doar să modernizeze una deja existentă. Aşa se face că după un deceniu întreg, ţara noastră continuă să aştepte salvarea pacienţilor cu arsuri grave de la partenerii europeni.

România, datoare spitalelor din străinătate

Articolul continuă după reclamă

România transferă în medie 10 pacienţi cu arsuri grave prin intermediul mecanismului european, de cele mai multe ori în ţări precum Belgia, Austria, Italia, Germania sau chiar Norvegia. Acolo, acestora li se oferă condiţiile optime şi tratamentul adecvat rănilor pe care le au. Dar cu ce cost? În medie, tratamentul unui astfel de pacient trece de 200.000 de euro. Atenţie, dacă nu apar complicaţii!

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a acumulat astfel datorii enorme către spitalele din Europa care le-au oferit pacienţilor români salvarea. Acestea se ridică, potrivit documentelor, la 270 milioane de euro, dintre care 180 de milioane au ca termen de achitare finalul acestui an.