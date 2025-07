Vedeta a purtat la petrecere o rochie argintie fără spate, iar toţi cei prezenţi la eveniment i-au cântat „la mulţi ani“ când tortul înalt de 3 etaje a fost adus de ospătari.

Este primul turneu după mai bine de 6 ani al artistei şi a început cu un concert în oraşul spaniol Galicia. În această duminică, Jennifer Lopez va urca şi pe scena din Piaţa Constituţiei, la Bucureşti.

Jennifer Lopez concertează la Bucureşti

Vezi și

Jennifer Lopez concertează duminică în Piața Constituției din Capitală în cadrul celei de-a treia ediții 'Summer in the City!'. Show-ul de la București face parte din noul turneu mondial al artistei, 'Up All Night Live', care, potrivit organizatorilor, promite să fie 'un show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură'. Potrivit D&D East Entertainment, organizatorul evenimentului, Jennifer Lopez și-a dorit în mod special să concerteze în Piața Constituției, în fața emblematicei clădiri a Casei Poporului.

În cadrul 'Summer in the City', Jennifer Lopez va oferi publicului român o experiență totală: hituri care au făcut înconjurul lumii, coregrai electrizante, ținute inspiraționale și o poveste personală transpusă pe scenă ca niciodată până acum într-un spectacol live.

Setlistul turneului 'Up All Night: Live in 2025' include un mix de hituri clasice ale lui J.Lo și piese noi, inclusiv 'Save Me Tonight', 'Regular', 'Birthday', 'Wreckage of You' și 'Free'.

Spectacolul include interpretări energice ale unor piese favorite ale fanilor, precum 'On the Floor', 'Get Right' și 'Waiting for Tonight', precum și un tribut adus Selenei cu 'Si una vez'. Din setlistul serii nu vor lipsi nici piese precum 'Jenny From the Block', 'Love Don't Cost a Thing' sau 'Let's Get Loud'.

Potrivit Agerpres, accesul publicului în zona concertistică se va face începând cu ora 16:00, prin două puncte principale situate pe Bd. Libertății: dinspre Izvor / Bulevardul Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie. Nu există acces prin Bulevardul Unirii.

Spectatorii sunt rugați să sosească din timp pentru a evita aglomerarea la intrare și pentru a nu rata începutul spectacolului. Potrivit organizatorilor, accesul în zona de spectacol se face pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate, iar pentru minorii fără document de identitate - cu o copie a certicatului de naștere (zic sau digital). Toți participanții vor supuși unui control de securitate efectuat de personal autorizat.

După show-ul de la București, Jennifer Lopez va pleca în Emiratele Arabe Unite unde, pe 29 iulie, va concerta în Abu Dhabi, pe Etihad Arena. Următoarele concerte sunt programate în Egipt - 30 iulie, Kazakhstan - 1 august, Armenia - 3 august, Turcia - 5 august.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să călătoriţi cu taxi sau cu aplicaţii de ridesharing? Taxi Ridesharing

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰