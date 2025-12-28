29 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 29 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 29 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 29 decembrie

Articolul continuă după reclamă

Pe 29 decembrie 1170, Thomas Becket, Arhiepiscop de Canterbury, este asasinat în interiorul Catedralei Canterbury, de susținători ai Regelui Henric al II-lea. Ulterior, devine sfânt și martir în Biserica Anglicană și Biserica Catolică. Pe 29 decembrie 1837, Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, o reședință a țarilor, arde complet. Incendiul a fost stins după 30 de ore. Pe 29 decembrie 1845, Republica Texas s-a unit cu Statele Unite ale Americii, devenind al 28-lea stat al acestei federații. Pe 29 decembrie 1892 are loc, la Castelul Sigmaringen, din Germania, căsătoria dintre Principele moștenitor Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen şi Principesa Maria de Edinburgh.

Pe 29 decembrie 1910 înregistrăm demisia Guvernului liberal condus de Ion I. C. Brătianu, din cauza activității legislative și necesității de reorganizare a partidului. Se formează un guvern conservator, în frunte cu P.P. Carp. Pe 29 decembrie 1970, conducerea Partidului Comunist Român a aprobat deshumarea osemintelor lui Iuliu Maniu, aflate în incinta Penitenciarului Sighet, și reînhumarea lor în satul Bădăcin, județul Sălaj. De asemenea, a fost aprobată deshumarea osemintelor lui Ion Mihalache, aflate în incinta Penitenciarului Râmnicu-Sărat, și reînhumarea lor în comuna Topoloveni, județul Argeș. Pe 29 decembrie 1989 are loc prima ședință a guvernului provizoriu condus de Petre Roman, primul guvern al României de după căderea comunismului. Pe 29 decembrie 1989, Vaclav Havel devine președinte al Cehoslovaciei. Pe 29 decembrie 2020, un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Richter a lovit Croația și țările vecine, inclusiv Italia și România. Au decedat şapte persoane, iar alte zeci au fost rănite.

Nașteri pe 29 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 29 decembrie, de la politicianul american Andrew Johnson, născut pe 29 decembrie 1808, sau Regina Elisabeta a României, născut pe 29 decembrie 1843, şi până la poetul român Ovid Densușianu, născut pe 29 decembrie 1873, sau scriitorul rus Aleksei Nikolaevici Tolstoi, născut pe 29 decembrie 1882.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 29 decembrie s-au născut personalităţi precum actorul american Jon Voight, născut pe 29 decembrie 1938, actorul american Ted Danson, născut pe 29 decembrie 1947, actorul englez Jude Law, născut pe 29 decembrie 1972, sau handbalista slovenă Elizabeth Omoregie, născută pe 29 decembrie 1996.

Decese pe 29 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 29 decembrie. Dintre acestea amintim pe episcopul englez Thomas Becket, asasinat pe 29 decembrie 1170, poetul german Rainer Maria Rilke, decedat pe 29 decembrie 1926, regizorul rus Andrei Tarkovski, decedat pe 29 decembrie 1986, designerul francez Pierre Cardin, decedat pe 29 decembrie 2020, fotbalistul brazilian Pele, decedat pe 29 decembrie 2022, designerul britanic Vivienne Westwood, decedată pe 29 decembrie 2022, sau politicianul american Jimmy Carter, decedat pe 29 decembrie 2024.

România i-a pierdut într-o zi de 29 decembrie, printre alţii, pe Ion G.Duca, prim-ministru al României, decedat pe 29 decembrie 1933, fizicianul Constantin Miculescu, decedat pe 29 decembrie 1937, aviatorul Tudor Greceanu, decedat pe 29 decembrie 1994, sau pictorul şi graficianul Sorin Adam, decedat pe 29 decembrie 2022.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰