Kendama se întoarce! Jucăria japoneză de îndemânare devine din nou un fenomen în România, la aproape 10 ani de când a fost pe val. Copiii nu se mai despart de ea, o duc la şcoală, se antrenează în pauze şi chiar când merg pe stradă. Cei mari îşi filmează schemele şi le pun pe social-media, dar psihologii avertizează că nu trebuie să lăsăm jocul să ajungă o obsesie. Mai multe şcoli au interzis jucăria din cauza accidentelor.

Kendama a pus din nou stăpânire pe străzile din Bucureşti și din marile orașe. Copii de şcoală, adolescenții de liceu şi studenţii au transformat trotuarele în terenuri de joacă.

"Mi-am cumpărat de curând și chiar îmi place și mie să mă joc", a spus un elev.

"Mă joc cu kendama de când eram mic, am văzut-o în trend, mi-am adus aminte și le-am scos pe cele vechi", a precizat un adolescent.

Articolul continuă după reclamă

Bucuroşi că a apărut o jucărie care le distrage atenţia copiilor de la ecrane, părinţii sunt gata să le cumpere kendama.

Kendama, între pasiune și fenomen social

Jucăria a devenit atât de căutată încât lumea a stat la cozi în fața unor magazine din Bucureşti. Unii profită de fenomenul renăscut și o vând la suprapreț.

O astfel de jucărie japoneză pare simplă la prima vedere, două elemente din lemn, unite printr-un snur. Doar că prețul începe de la 120 de lei și, în funcție de model, poate trece chiar de o mie de lei.

Jucăria japoneză a ajuns în România în 2008, dar abia în 2014 a devenit fenomen.

CRBL și alte vedete au făcut-o celebră. "Eu fiind foarte aproape de cultura kendamei, am preluat forma de concursuri, de competiții și am început să le organizăm", a spus CRBL.

Trendul s-a stins între timp, dar a fost reînviat acum de Bisoi, un cunoscut influencer. "În loc să stea pe telefon, erau grupulețe de 4-5 și-i vedeam cu kendama. Și nu știu, mi se umplea și simplu sufletul așa de bucurie, că în sfârșit nu mai stau pe telefoane", explică Bisoi, influencer.

Faptul că o parte dintre tendințe ajung să fie reinterpretate se întâmplă și pentru că există o suprapunere generațională. N-ar trebui să ne surprindă, dar dimpotrivă, tot mai multe astfel de trenduri vor reapărea în viețile noastre, declară Antonio Amuza, sociolog.

Pasiune, dar cu măsură. Psihologii avertizează că şi kendama se poate transforma într-o manie periculoasă. Detaşaţi de realitate, mulţi copiii se joacă şi când traversează strada, de exemplu.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰