Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) îi avertizează pe români să fie atenți de unde cumpără produsele tradiționale de Paște, în special cele promovate pe rețelele sociale.

La ce riscuri te expui dacă iei cozonaci şi pască de pe rețelele sociale. Avertismentul ANSVSA

Cozonacul și pasca, nelipsite de pe masa de Paște, pot deveni un pericol pentru sănătate dacă sunt cumpărate din surse nesigure. ANSVSA recomandă consumatorilor să achiziționeze produse de patiserie și panificație doar din unități autorizate sanitar-veterinar, unde sunt respectate normele de igienă.

Reprezentanții instituției atrag atenția asupra ofertelor apărute pe platforme precum Facebook, TikTok sau Instagram, care pot părea atractive, dar nu oferă garanții privind condițiile de preparare.

"Alimentele cumpărate de la persoane neautorizate, care gătesc în spații necontrolate, pot fi un risc real pentru sănătate. Fără un control riguros, există pericolul contaminării cu bacterii periculoase, precum Salmonella sau Listeria", avertizează instituţia.

La ce să fim atenţi când mergem la cumpărături

Pentru a evita problemele, consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție produsele din magazine. Ambalajul trebuie să fie intact și curat, eticheta să aibă toate informațiile de identificare prezente, inclusiv data expirării și detaliile despre producător, iar produsele neambalate să fie protejate corespunzător și manipulate în condiții stricte de igienă.

În cazul în care observă nereguli, românii pot sesiza autoritățile la Call Center-ul gratuit pus la dispoziție de ANSVSA.

