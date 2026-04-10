Pe ultima sută de metri s-au decis românii şi în acest an la comenzile pentru masa de Paşte. Chiar dacă pasca şi cozonacii sunt vedetele deja consacrate ale sezonului, desertul de sărbătoare înseamnă acum neapărat şi un tort frumos decorat sau câteva prăjituri tradiţionale. Sau ouă de ciocolată! Pentru un buget de criză, anul acesta unele cofetării au dat lovitura cu mini-cozonacii şi mono-porţiile din prajiturile copilăriei. A fost coadă la rezervări.

Telefonul pentru comenzi sună încontinuu de dimineaţă. Cozonacii cu nucă şi cacao sau cei glazuraţi, cu ciocolată, s-au vândut cel mai bine în cofetăriile din Bucureşti.

Aproximativ 500 în această noapte, urmează a doua noapte de foc.

"Am luat cozonaci, pască și un quiche. Cred că toate prăjiturile le recomandăm de aici, această prăjitură cu foi și cremă de ciocolată, care este absolut divină". "Nucile, da, și pentru Paște am cumpărat cozonac și plăcintă cu mere, plăcintă cu brânză". "Câte puțin din fiecare, doar că puținul se mărește pe măsură ce le vezi, nu ai cum să te abții", spun oamenii.

Dulciurile copilăriei au câștigat bătălia

Prăjiturile copilăriei au câștigat aici bătălia.

"Foi coapte pe dosul tăvii, cremă de lămâie, le aduce aminte de copilărie. Pe lângă cozonac și pască, nu au renunțat nici la prăjiturile tradiționale de casă, cum este Albă ca Zăpada, prăjitura Televizor, cu miere, prăjitura Carpați, fagurii cu cremă de ciocolată. Doboşul este în top", a declarat Florenţa Mihăilă, manager cofetar.

Într-o altă cofetărie, lista s-a închis deja, însă oamenii vin să cumpere pe ultima sută de metri ce mai găsesc la raft.

"Prăjituri asortate, avem un platou care merge foarte bine, avem o mie de foi, care acum este în trend la noi, nu reușim să producem cât se cere și, desigur, și torturile sunt căutate", a declarat Andreea Druță, manager cofetărie.

"Nu există Paște fără cozonac și pască, de data aceasta i-am luat și lui mamaie, i-am cumpărat pentru tot neamul și pască, și cozonac. Am luat și niște sărățele, fiica-mea cea mare este mare fană și am luat și niște prăjituri", a declarat Andreea Perju.

Dacă unele cofetării mizează pe prăjiturile copilăriei, altele se adaptează bugetelor mai mici. Spre exemplu, cu... minicozonacii.

"Am dat lovitura cu această variantă mini, a fost preferată mai mult decât cea clasică. Anul acesta avem o ediție limitată cu răvaș, cu mesaje diferite, de la unul la altul. Are o cremă dulce de leche, este un lapte peste care se toarnă ușor, ușor, la foc mic, zahăr, foarte popular în America de Sud", a declarat Cristian Turcu, manager operațional cofetărie.

Un tort de Paște costă 140 de lei, cozonacii glazurați cu ciocolată costă de la 130 până la 200 de lei, în Capitală, iar pasca cu brânză 140 de lei.

