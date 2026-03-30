Video La ce trebuie să fim atenți când cumpărăm cozonac și pască. Avertisment înainte de Paște

Pregătirile pentru masa de Paște sunt în toi la catolici, iar în curând şi ortodocşii le vor călca pe urme. Însă din dorința de a lua totul cât mai repede, nu ar trebui să scăpăm din vedere calitatea produselor care vor ajunge în farfurie.

de Claudiu Loghin

la 30.03.2026 , 09:47

Toate aceste indicații vin de la specialiștii Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ei spun că, în primul rând, este foarte important ca, atunci când cumpărăm cozonac, pască sau alte produse de patiserie, să fim atenți la originea lor.

Doar din surse sigure putem avea garanția că sunt respectate normele de igienă, de la modul în care sunt produse, până la transport și comercializare.

Specialiștii atrag atenția și asupra ofertelor așa-numite informale sau promovate pe rețelele sociale. Oricât de atractive ar fi, nu există garanția că respectă normele minime de igienă, existând riscul contaminării cu bacterii periculoase.

Și în cazul cumpărăturilor din magazine, trebuie să fim atenți. Produsele ambalate trebuie să aibă etichete clare, care să includă informații precum data expirării și producătorul. În ceea ce privește produsele neambalate, este important ca acestea să fie expuse în condiții igienice, ferite de praf.

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

