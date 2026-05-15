Evenimente în Bucureşti, în weekendul 16-17 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 16 mai 2026, şi duminică, 17 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 16-17 mai

Sâmbătă, 16 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Cei trei purceluși", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 14.00 se joacă "Ai, n-ai… dai!", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.00 se joacă "Zici că-i casa de nebuni! (Toc Toc)", la Teatrul în Culise, de la ora 16.30 se joacă "Am comis-o…", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Amintiri într-o valiză", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, "Artă", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Bădăranii", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Patimile sexului frumos în Epoca de Aur", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Duminică, 17 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "O lume de la zero", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 15.00 se joacă "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, iar de la ora 18.00 se joacă piese precum "Nițel prea infidel", la Teatrul Roșu, sau "De-a Micul Prinț", la Teatrul Ion Creangă. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Dark Play", la Teatrul Excelsior, "Rabbit Hole", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Lirda", la Teatrul de Comedie.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 16-17 mai

Sâmbătă, trupa Subcarpaţi lansează albumul "Hora Exactă" prin intermediul unui concert susţinut la Arenele Romane, de la ora 19.00. Tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Mihai Ailenei, la Ateneul Român, de la ora 19.00, Marius Mihalache & Band, la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, de la ora 20.00, Nelu Vlad și Azur, în Berăria H, de la ora 20.30, Moon Band, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, sau Mihai Mărgineanu, în 14thLANE, de la ora 21.30.

Duminică, Alina Eremia susţine un concert, alături de bandul ei, în Berăria H, de la ora 20.00. Tot duminică avem şi concerte susţinute de Amenra, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Ilinca Oprina, la Ateneul Român, de la ora 19.00, sau Fabienne Erni, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 16-17 mai

Sâmbătă, de la ora 21.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj.

Duminică, de la ora 20.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM CSU Oradea.

