Evenimente în Bucureşti, marţi 28 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 28 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Trupa Semnal M susţine un concert marţi, 28 iulie, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 28 iulie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 28 iulie

Articolul continuă după reclamă

De la ora 19.00, la Teatrul de Artă se joacă piesa "Dureri Fantomă", o piesă în regia lui Bogdan Budeş şi care îi are în rolurile principale pe Rareș Andrici, George Constantinescu şi Mihaela Popa sau Cristiana Luca

Despre piesa "Dureri Fantomă", Florin Piersic Jr. a spus că "este un spectacol cât China, pe o scenă cât sufrageria ta".

Concerte în Bucureşti, marţi 28 iulie

Artiştii de la Răzvan Trifan Quartet susţin un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Preţul pentru un bilet la acest spectacol este de 70 de lei.

Trupa Semnal M susţine un concert pe terasa de la Berăria H. Spectacolul ar urma să înceapă de la ora 20.15, iar intrarea este gratuită, însă este necesară o rezervare în prealabil.

Petreceri în Bucureşti, marţi 28 iulie

În Hard Rock Cafe, de la ora 19.00, sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Back to the 90’s". Participanţii sunt aşteptaţi cu cocktailuri iconice din anii ’90 — Cosmopolitan, Sex on the Beach, Passion Fruit Mai Tai și Blue Lagoon la un preț special.

Tot de la ora 19.00, în Corks Cozy Bar sunteţi aşteptaţi la o petrecere "Vama Veche DJ Party | Seri de vară & Pahare fără reguli". Biletele pot fi achiziţionate online şi costă 120 de lei. La faţa locului, preţul unui bilet este de 140 de lei.