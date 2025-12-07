În ţară a început, oficial, sezonul feeriei pe gheaţă. Chiar dacă zăpada se lasă încă aşteptată, patinoarele deschise în marile oraşe aduc, zi de zi, atmosfera festivă, sunetul lamelor pe gheaţă şi sentimentul acela cald de sărbători. Printre luminile colorate şi muzica de sezon, vedem bucuria copiilor, dar şi emoţia celor care descoperă magia cu obrajii roşii de frig.

Unul dintre cele mai frumoase patinoare în aer liber din România tocmai a fost inaugurat la Braşov. Toţi se lasă aici cuceriţi de gheaţă, într-un cadru de poveste.

Patinoarul de la baza sportivă Olimpia are o suprafață de 1800 de metri pătrați şi este amenajat la poalele Tâmpei, într-un decor cu adevărat superb. Sunt șase serii pe zi, în care amatorii sportului pe gheaţă se pot bucura de această atmosferă specială.

Seriile durează câte 75 de minute, iar tarifele sunt de 15 lei, pentru copii şi 20 de lei pentru adulţi. Pentru a închiria patine, ai nevoie doar de 20 de lei. Gheaţa e refăcută după fiecare rundă, pentru o experienţă cât mai plăcută.

Obiectivul nostru este să ţinem patinoarul deschis până în luna martie, spune Claudiu Plopeanu, administratorul patinoarului.

La Iaşi, anul acesta, spiritul Crăciunului vine pe gheață în două locuri diferite. Unul, în Piaţa Unirii, la câţiva paşi de luminiţele festive.

O oră şi jumătate de distracţie pe patine costă 25 de lei, asta dacă venim cu patinele de acasă. Dacă nu avem nu este nicio problemă, găsim aici de închiriat. Şi cele pe care le folosesc eu acum sunt tot închiriate. Am mai scos din buzunar pentru ele încă 25 de lei.

Pentru cei mai micuţi care nu ştiu să patineze, îi aşteptăm dimineaţa când e mai liber, spune Ştefan Chiriac, managerul patinoar.

Tot două patinoare sunt pregătite şi la Suceava. Însă nu este doar un loc de distracţie, ci şi un adevărat laborator în aer liber pentru studenţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

La Târgu Mureș, sezonul a fost deschis cu un spectacol impresionant. Dansatori ai Teatrului Scena au unit focul şi apa într-un show inedit. Şi nu a fost singura surpriză.

Până când va ninge cu adevărat, patinoarele rămân locul în care iarna se simte, se vede şi se trăieşte.

