Decoraţiuni, brăduţi, cadouri pentru cei dragi şi chiar şi ambajale tematice de Crăciun au împânzit magazinele, iar majoritatea sunt la reducere. Toate ne atrag şi toate ne fac să petrecem mai mult timp printre rafturi. Şi, aşa, ajungem să cumpărăm mai mult decât avem în plan atunci când plecăm de acasă.

Ofertele în faţa cărora românii cedează în perioada sărbătorilor de iarnă au început să prindă contur în marile magazine. Etichetele roşii sunt ca un magnet. Iar tentaţia de a cumpăra încă de pe acum cadouri pentru cei dragi e mare.

Românii, atrași de etichetele roșii încă din noiembrie

"Întotdeauna aşa fac, nu aştept să mă bulucesc în magazine cu toată lumea. Nu, întotdeauna fac cumpărăturile cu cel puţin o lună înainte.", a declarat o femeie.

"Atunci o să fie foarte aglomerat în perioada sărbătorilor şi e ok să te organizezi din timp.", a precizat o altă femeie.

Alți români se lasă inspirați de reduceri, dar nu şi duşi de val.

"Am prins ceva la promoţie. Mi-am cumpărat ce am avut nevoie. Nu multe, dar câteva lucruşoare.", a spus o femeie.

"E normal, toate vitrinele ne cheamă. Toate ne spun că trebuie să luăm, că trebuie lucrul acela, care de fapt nu ne trebuie. Ajungem acasă şi ne dăm seama că mai aveam 2 la fel.", a declarat un psiholog.

Reducerile de sezon declanșează cumpărături impulsive și bugete depășite

Un studiu recent al unei companii de marketing arată că 64% dintre români recunosc că fac achiziții neplanificate, iar aproximativ 60% depășesc bugetul stabilit inițial în perioada sărbătorilor, mai ales când acestea sunt însoţite şi de promoţii.

"Este un mod scump de reglare a emoţiilor ieftine, dar totuşi aduce bucurie, creşte dopamina. Ăsta este impulsul. Îmi trebuie acum, dar de fapt, mă bucură pentru câteva momente, nu îmi aduce o satisfacţie de termen pe termen lung.", a adăugat psihologul.

Roller-coasterul financiar în care trăim ajunge să ţină până în ianuarie.

