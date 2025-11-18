Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Magia reducerilor de Crăciun: tot mai mulți români își depășesc bugetul înainte de decembrie

Decoraţiuni, brăduţi, cadouri pentru cei dragi şi chiar şi ambajale tematice de Crăciun au împânzit magazinele, iar majoritatea sunt la reducere. Toate ne atrag şi toate ne fac să petrecem mai mult timp printre rafturi. Şi, aşa, ajungem să cumpărăm mai mult decât avem în plan atunci când plecăm de acasă.

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 09:11

Ofertele în faţa cărora românii cedează în perioada sărbătorilor de iarnă au început să prindă contur în marile magazine. Etichetele roşii sunt ca un magnet. Iar tentaţia de a cumpăra încă de pe acum cadouri pentru cei dragi e mare.

Românii, atrași de etichetele roșii încă din noiembrie

"Întotdeauna aşa fac, nu aştept să mă bulucesc în magazine cu toată lumea. Nu, întotdeauna fac cumpărăturile cu cel puţin o lună înainte.", a declarat o femeie

Articolul continuă după reclamă

"Atunci o să fie foarte aglomerat în perioada sărbătorilor şi e ok să te organizezi din timp.", a precizat o altă femeie

Alți români se lasă inspirați de reduceri, dar nu şi duşi de val.

"Am prins ceva la promoţie. Mi-am cumpărat ce am avut nevoie. Nu multe, dar câteva lucruşoare.", a spus o femeie. 

"E normal, toate vitrinele ne cheamă. Toate ne spun că trebuie să luăm, că trebuie lucrul acela, care de fapt nu ne trebuie. Ajungem acasă şi ne dăm seama că mai aveam 2 la fel.", a declarat un psiholog.

Reducerile de sezon declanșează cumpărături impulsive și bugete depășite

Un studiu recent al unei companii de marketing arată că 64% dintre români recunosc că fac achiziții neplanificate, iar aproximativ 60% depășesc bugetul stabilit inițial în perioada sărbătorilor, mai ales când acestea sunt însoţite şi de promoţii.

"Este un mod scump de reglare a emoţiilor ieftine, dar totuşi aduce bucurie, creşte dopamina. Ăsta este impulsul. Îmi trebuie acum, dar de fapt, mă bucură pentru câteva momente, nu îmi aduce o satisfacţie de termen pe termen lung.", a adăugat psihologul

Roller-coasterul financiar în care trăim ajunge să ţină până în ianuarie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

cumparaturi cumparaturi craciun reduceri cumparaturi
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: &#8220;Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu&#8221;
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani”. De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi?
Observator » Ştiri sociale » Magia reducerilor de Crăciun: tot mai mulți români își depășesc bugetul înainte de decembrie