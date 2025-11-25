Astăzi este Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, un moment al cifrelor dureroase și al solidarității. 51 de femei au fost ucise anul acesta în România de parteneri sau foști parteneri, iar alte mii trăiesc încă în tăcere abuzul. Este o zi în care le încurajăm pe victime să ceară ajutor și cerem autorităților să intervină ferm și fără prejudecăți. Pentru că victima nu este niciodată vinovată. Iar Timișoara s-a aliniat astăzi orașelor din lume care au ieșit în stradă, în semn de solidaritate.

"Solidaritate, nu tăcere" a fost mesajul sutelor de persoane care au participat azi, în Timişoara, la marşul dedicat victimelor violenţei domestice. Pe pancartele ridicate în marşul durerii s-au putut citi şi numele MIHAELA, tânăra de 25 de ani din Teleorman, mamă a trei copii, ucisă cu 15 lovituri de cuţit de fostul partener, şi ANDA, fata din Mureş ucisă cu bestialitate de Emil Gînj şi incendiată în propria locuinţă.

"Ne-am strâns aici, alături de colegii mei din Facultatea de Asistenţă Socială să susţinem femeile care ajung să aibă aşa ceva în realitate.", a declarat o participantă la marş.

"E o zi în care statisticile devin greu de dus… pentru că, la nivel mondial, una din trei femei trece măcar o dată prin violență în propria relație. Asta înseamnă aproape 840 de milioane de victime, mai mult decât populația întregii Europe la un loc.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Reporter: Sunteţi cu o floare în mână. Asta e legat de faptul că într-o femeie să nu dai nici cu o floare?

Femeie: Da. Floarea mai reprezintă şi femeia, prin frumuseţea florii şi gingăşia ei.

51 de femei, ucise anul acesta în România

Marşul a pornit din Piata Unirii și a ajuns la Catedrala Mitropolitană, unde s-a ţinut un moment de reculegere și au fost aprinse lumânări, totul în memoria celor 51 de femei ucise de la începutul anului doar în România. La nivel mondial numărul victimelor ajunge la zeci de mii. Un raport UN Women arată că în 2024, 50.000 de femei și fete au fost ucise de parteneri, o medie de 137 de victime pe zi.

"Nici în Romania nu e mai bine: în primele 6 luni ale anului au fost raportate 61.000 de cazuri de violenţă împotriva femeilor. În medie, un caz pe minut și jumătate.​", a adăugat Iulia Pop.

„Victimele violenţei domestice sunt din ce în ce mai multe și trebuie să știe și ele, și să simtă, că nu sunt singure și că împreună facem diferenţa. Eu provin din mediul rural, și acolo foarte des se aud și se întâmplă astfel de cazuri. S-a întâmplat o dată, să trecem cu vederea. Însă nu, nu trebuie să trecem cu vederea.”

Reporter: Se mai poate schimba mentalitatea, cel puţin în zonele rurale?

Femeie: Eu cred că da, doar că trebuie mult de muncă.

Deşi există centre atât pentru consilierea victimelor, cât şi pentru agresori, prea puţine femei apelează la ajutor. Agresorii nici atât.

"Astăzi, la masa rotundă, vorbim și despre modificările legislative care vor veni cu o propunere în sensul de a obliga agresorul să parcurgă aceste ședințe de consiliere psihologică, pentru că realitatea din teren arată că nu sunt dispuși să facă acest lucru.", a declarat Emese Esztero de la Direcția de Asistență Socială Timișoara.

"Este nevoie de ajutor din partea specialiştilor, de exemplu şi din partea noastră, ca viitori asistenţi sociali, care sa sprijinim si pe parte psihologică si socială integrarea acestor victime.", a adăugat o femeie.

Victimele pot cere ajutor, însă nu toate îl primesc la timp

Victimele violenţei domestice au la dispoziţie o linie telefonică gratuită la care pot apela pentru îndrumare şi consiliere. Şi pot cere sprijinul autorităţilor. Din păcate, cazurile Mihaelei şi Andei au demonstrat că ajutorul vine uneori prea târziu sau niciodată.

Numărul cazurilor de violență împotriva femeilor a crescut alarmant în 2025. Două femei sunt agresate în fiecare zi doar în Timiș, din ianuarie și până în octombrie, iar la nivel național cifrele sunt și mai dramatice: peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate doar în primele șase luni ale anului, iar mai bine de 40 de femei și-au pierdut viața până acum, în 2025, în urma agresiunilor.

În acest context, la Timișoara se marchează mâine Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor printr-un marș pe străzile orașului. Evenimentul se desfășoară între orele 12:00 și 13:30, pe traseul Piața Unirii - străzile adiacente - Piața Libertății - Piața Sf. Gheorghe - str. Alba Iulia - Piața Operei - Catedrala Mitropolitană.

La final, în fața Catedralei, participanții vor ține un moment de reculegere, vor aprinde lumânări și vor depune flori în memoria femeilor care și-au pierdut viața în 2025 din cauza violenței domestice.

